FOTO. Cu cine ar PARTICIPA Delia la ”Asia Express”. ”Clar cu el, nu cu altcineva”

22 oct. 2025, 16:30, Actualitate
Delia Matache, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit cu cine ar face echipă dacă ar fi să participe la show-ul ”Asia Express”. 

Mulți fani și-ar dori să o vadă pe Delia la ”Asia Express”. Artista a spus, pentru libertatea.ro, că i-ar plăcea să participe la show-ul de la Antena 1 și a dezvăluit și cu cine ar face echipă. Este vorba despre soțul său.

Delia formează un cuplu cu Răzvan Munteanu, care îi este și manager. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2012 și nu au copii.

Cu cine ar participa Delia la ”Asia Express”.  ”N-aș avea încredere că m-aș descurca dacă aș merge cu altcineva”

”Da, mi-ar plăcea să mă duc la Asia Express, dar e complicat acolo. E complicat, pentru că trebuie să ne rupem total două luni din ce facem noi. Mă duc oricum în astfel de trasee, dar fără cameră. Cumva avem puterea de decizie asupra noastră mai mare când ne ducem singuri”, a declarat Delia pentru sursa mai sus-menționată.


”Dacă aș merge la Asia Express, m-aș duce cu Răzvan. Clar cu el, nu cu altcineva. N-aș avea încredere că m-aș descurca dacă aș merge cu altcineva. Am încredere că noi așa funcționăm, în doi”, a mai spus artista.

Delia are o carieră impresionantă

Delia Matache este una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicală din România. Delia şi-a început cariera muzicală în 1999, cu trupa N&D. În perioada 1999-2003, când a făcut parte din formația N&D, a scos 4 albume, astfel cunoscând succesul la nivel național. După anul 2003, în cariera solo, Delia a mai lansat numeroase albume.

De-a lungul anilor, Delia a participat la diverse emisiuni de televiziune. În ultimii ani, Delia a fost jurat în cadrul „X Factor” și ”iUmor”, emisiuni difuzate de postul de televiziune Antena 1. În prezent, aceasta este jurat la show-ul ”The Ticket”, de la același post TV.

