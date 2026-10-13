Descoperire macabră în capela cimitirului din Slatina. Anunțul a fost făcut de primarul Mario De Mezzo: „Nu știm ce conțin, putem doar să ne imaginăm – oase umane”

Descoperire macabră în capela cimitirului din Slatina: un sicriu și saci negri, ascunși în peretele capelei municipale.

O descoperire șocantă a fost făcută în capela cimitirului Strehareți din Slatina. În spatele unui zid fals au fost găsiți saci negri de plastic, ascunși în perete și acoperiți de ceea ce pare a fi un sicriu. Descoperirea a fost anunțată de primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit edilului, sicriul a fost observat cu ajutorul unei camere utilizate de Compania de Apă. Poliția a fost sesizată printr-un apel la 112, iar o echipă de polițiști criminaliști urmează să intervină pentru a sparge zidul și a stabili ce se află în spatele acestuia.

„În capela din cimitirul Strehareți, în spatele unui zid fals, am descoperit saci negri de plastic ascunși în perete, acoperiți de ceea ce pare a fi un sicriu. Nu știm ce conțin, putem doar să ne imaginăm – oase umane. Am chemat poliția prin 112 și așteptăm ca polițiștii să dispună următoarele măsuri, cu urgența pe care un astfel de caz o impune. Cinismul acestui fost pușcăriaș nu cunoaște limite. Saci și sicriu ascunse în ziduri false, în subsoluri în care speră să nu ajungă nimeni niciodată. Eu cred că adevărul va ieși la iveală și se va face dreptate. Pentru că doar dreptatea va salva demnitatea unui oraș întreg, îngropată printre oase aruncate în gropi comune, ca în lagăre, sau ascunse în ziduri false. Poate atunci sufletele celor dragi se vor putea odihni în pace. Slatina, aceasta este lupta mea: pentru tine!”, a transmis primarul Mario De Mezzo.

Potrivit edilului, polițiștii criminaliști sunt așteptați să intervină astăzi pentru a cerceta zona și a stabili natura materialelor ascunse în spatele zidului.

Deocamdată, conținutul sacilor și natura obiectelor descoperite nu au fost confirmate oficial.