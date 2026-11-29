Un consilier local AUR din Pașcani, Abdalla Bashir, a stârnit controverse după ce a propus, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, ca problema câinilor fără stăpân să fie rezolvată prin „exportarea” acestora în țări în care carnea de câine este consumată. Declarația a provocat o reacție rapidă din partea conducerii organizației județene AUR Iași, care s-a delimitat categoric de afirmațiile alesului local.

Propunerea a fost făcută vineri, în timpul unei dezbateri privind situația câinilor fără stăpân din municipiul Pașcani și dificultățile întâmpinate de autorități în gestionarea acestora.

Primarul din Pașcani: „Nu îi mai primesc la padoc. Este plin”

În timpul ședinței, primarul municipiului Pașcani, Marius Pintilie, a explicat că autoritățile întâmpină dificultăți în preluarea animalelor de pe străzi, în condițiile în care padocul este deja ocupat, iar numărul câinilor fără stăpân continuă să crească.

„Fac acțiuni, dar nu avem unde să îi ducem. Nu îi mai primesc la padoc. Este plin. Nu știu ce să facem. Am adunat sute de câini. Cheltuim bani. În fiecare an strângem sute de câini de pe străzile din Pașcani și apar alții”, a declarat edilul.

În acest context, consilierul local AUR Abdalla Bashir a venit cu o propunere controversată, sugerând că animalele ar putea fi trimise în state în care carnea de câine este consumată.

„De ce să nu fie un plan național să îi exporte în alte țări unde se mănâncă. Exportăm oi, exportăm vaci!”, a afirmat consilierul.

Conducerea AUR Iași se delimitează de declarațiile consilierului

Afirmațiile lui Abdalla Bashir au determinat o reacție din partea lui Ciprian Paraschiv, deputat și președinte al organizației județene AUR Iași. Acesta a transmis că partidul nu susține o asemenea abordare și că declarațiile consilierului sunt incompatibile cu valorile formațiunii.

Paraschiv a precizat că i-a cerut deja explicații alesului local și a exclus posibilitatea ca partidul să susțină o inițiativă legislativă în acest sens.

„Mă delimitez complet și fără echivoc, în numele Organizației Județene AUR Iași, de declarațiile făcute de medicul Abdalla Bashir, consilier local în cadrul Consiliului Local Pașcani, referitoare la gestionarea animalelor fără stăpân.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) militează pentru un tratament uman, civilizat și eficient în ceea ce privește protecția animalelor. Astfel de idei nu fac parte sub nicio formă din doctrina și valorile AUR, iar susținerea sau inițierea unui asemenea proiect legislativ nu intră în discuție nicio secundă”, a transmis Ciprian Paraschiv.

AUR susține gestionarea responsabilă a animalelor fără stăpân

Liderul organizației județene AUR Iași a mai precizat că așteaptă explicații din partea consilierului local pentru afirmațiile făcute în ședința Consiliului Local Pașcani.

„În calitate de președinte al Organizației Județene AUR Iași, i-am cerut deja explicații domnului consilier pentru aceste declarații, pe care le consider complet indezirabile. Reiterez cu tărie faptul că un astfel de proiect este exclus și ne delimităm ferm de astfel de poziții.

AUR rămâne un susținător constant al politicilor europene de gestionare responsabilă și umană a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân din România”, a mai transmis deputatul Ciprian Paraschiv.