1.000 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și nu încheie acest contract. Mulți zic că nu este obligatoriu și merg „pe burtă”. Iată ce spune Legea nr. 101/2006.

Multe dintre gesturile pe care românii le fac zilnic, fără să se gândească la consecințe, pot atrage amenzi usturătoare. Unul dintre aceste exemple este contractul de salubritate pe care unele persoane aleg să îl ignore.

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Unii proprietari consideră că, dacă nu produc prea mult gunoi sau îl transportă singuri, nu au nevoie de contract de salubritate. Potrivit Legii nr. 101/2006, refuzul utilizatorului de a încheia un contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în zona respectivă constituie contravenție. Articolul 62, alineatul (5), prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), constatarea contravenției și aplicarea amenzii pentru refuzul încheierii contractului revin persoanelor împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale.

Alte lucruri pe care românii le fac, fără a ști că sunt ilegale

1. Să arunci o pungă cu gunoi lângă tomberon, nu în el

Primul lucru pe care mulți oameni îl fac și care pare aparent nevinovat este aruncarea gunoiului lângă tomberon, ci nu în acesta.

Cadrul legal: OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20 alin. (3), care interzice abandonarea, aruncarea și ascunderea deșeurilor. În funcție de încadrarea juridică, OUG nr. 92/2021 prevede sancțiuni diferite, inclusiv amenzi de ordinul miilor de lei.

2. Să îți rezervi un loc de parcare public punând un scaun sau o ladă pe carosabil

Una dintre cele mai întâlnite fapte este „rezervarea” unui loc de parcare public prin amplasarea unui obiect pe carosabil, pentru a împiedica ocuparea acestuia de către alți șoferi.

Cadrul legal: Hotărârile consiliilor locale care reglementează gospodărirea și ocuparea domeniului public. Nu există o singură amendă națională aplicabilă tuturor situațiilor.