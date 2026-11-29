La numai o zi distanță după ce anunțase că a distrus peste 1200 de drone ucrainene într-un atac nocturn, Rusia arată că armata sa a doborât alte 1000 de astfel de aparate de zbor. Sute dintre acestea au vizat Capitala. Dar, nu numai Moscova, ci și alte regiuni au fost vizate de dronele ucrainene.

Vorbim, așadar, de o altă noapte de atacuri intense asupra Federației Ruse.

„105 drone distruse în apropiere de Moscova”

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a declarat că peste 500 de drone au zburat spre cel mai important oraș din Rusia: „Cele mai multe au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană ale ministerului apărării în timpul apropierii de la distanță. Un total de 105 drone au fost distruse în timpul apropierii de Moscova”.

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Cu o zi în urmă, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale antiaeriene au doborât 1246 de drone ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă. Peste 460 de drone au fost lansate în direcția Moscovei.

La Briansk, nouă persoane au fost rănite.

În regiunea Samara, din sud-estul părții europene a Rusiei, autoritățile locale au raportat o nouă tentativă de atac asupra unor instalații industriale. Guvernatorul regiunii a precizat că nu s-au înregistrat morți sau răniți.

Autoritățile militare ruse au raportat și interceptarea unor drone deasupra peninsulei Crimeea.