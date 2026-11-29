S-a deschis sezonul de schi în România. În minivacanța de 1 Decembrie, mulți turiști sunt așteptați pe mai multe pârtii din țară, pentru a profita de ninsorile din această perioadă. De altfel, turiștii trebuie să cunoască faptul că pe domeniul schiabil Transalpina – Voineasa stratul de zăpadă nu a atins încă parametrii optimi.

Sezonul sporturilor de iarnă a început în mai multe zone montane din România. Ninsorile și tunurile de zăpadă au permis deschiderea primelor pârtii de schi și săniuș. Domeniul schiabil din Masivul Șureanu, județul Alba, a deschis sezonul 2026-2027 sâmbătă, 28 noiembrie, potrivit TVR Info.

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Ce trebuie să știe turiștii care merg la Șureanu și Voineasa

În doar câteva zile, administratorii au amenajat peste 7 kilometri de pârtii din cele 11 pârtii disponibile. Este un start timpuriu față de sezoanele trecute, când schiatul începea abia în ianuarie. Domeniul se află la peste 1.700 de metri altitudine, iar zăpada se menține adesea până în luna aprilie. De asemenea, meteorologii anunță că va ninge în continuare.

Pe domeniul Transalpina-Voineasa se poate schia, dar stratul de zăpadă nu este încă suficient. Pe unele porțiuni, coborârea nu se poate face pe toată lățimea pârtiei. Administratorii le recomandă schiorilor să circule cu prudență și să respecte marcajele de siguranță, arată G4media.

Se schiază și la Păltiniș și în Munții Apuseni, unde au fost deschise primele pârtii, dar nu toate sunt încă funcționale. La Durău și Bușteni, sezonul a început pe traseele de săniuș și în zonele destinate începătorilor.

Administratorii pârtiilor lucrează continuu pentru a deschide noi trasee până de Ziua Națională, de 1 Decembrie. La Azuga, Poiana Brașov, Straja și Păltiniș, tunurile de zăpadă funcționează la capacitate maximă. Noi sectoare ar urma să fie deschise în zilele următoare.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ