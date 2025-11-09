Sintagma „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” se transformă în realitate, iar „elixirul tinereții” nu va mai rămâne dar un mit care a stârnit numeroase controverse de-a lungul timpului. În încercarea de a învinge bătrânețea, savanții lumii au recurs la tot felul de experimente, însă abia acum par a „încolți” primele „semințe” ale unor eforturi milenare. O discuție între Vladimir Putin și Xi Jinping – în timpul evenimentului care a marcat, la Beijing, 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial – a reverberat în spațiul public mondial, iar efectele se văd deja.

Putin și Xi au fost surprinși atunci când discutau – asistați pe președintele nord-coreean Kim Jong Un – despre transplanturile de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască 150 de ani.

În timp ce Putin și Xi se apropiau de tribuna din Piața Tiananmen, interpretul lui Putin a fost auzit spunând în chineză: „Biotehnologia este în continuă dezvoltare. Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și poți chiar să obții nemurirea”.

Xi a răspuns: „Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

„În câțiva ani acest lucru va deveni realitate”

Poate că scepticii au ridicat din umeri și au considerat că Putin și Xi, liderii a două mari puteri nucleare ale planetei, ar fi trebuit să abordeze subiecte mult mai pragmatice – de la conflictul din Ucraina la încercările Chinei de a contracara superioritatea SUA sau viitoarea „Nouă Ordine Mondială” pe care Rusia, alături de China și Coreea de Nord, ar încerca să o implementeze pentru a „știrbi” forța Occidentului.

Iată, însă, că discuția dintre Putin și Xi este susținută de ceea ce se întâmplă chiar acum. Un laborator din China dezvoltă pastile pentru prelungirea vieții, potrivit New York Times, iar publicația americană l-a citat chiar pe directorul tehnic al companiei Lonvi Biosciences, Liu Qinghua.

„Este posibil să trăiești până la 150 de ani, în câțiva ani acest lucru va deveni realitate”, a spus acesta.

Cercetările efectuate pe șoareci au devoalat o surpriză medicală de proporții – compușii din extractul de semințe de struguri ucid, selectiv, celulele îmbătrânite.

„Longevitatea nu mai este un mit, China creează pastile care prelungesc viața”

Oamenii de știință din laboratorul Lonvi Biosciences din Shenzhen au prezentat un medicament pe bază de extract de semințe de struguri, care, după cum spun ei, poate prelungi viața omului până la 100 de ani și mai mult.

Până de curând, tema prelungirii vieții în China era considerată o șarlatanie, dar acum s-a transformat într-una dintre prioritățile investițiilor de stat și o piață în creștere rapidă.

„Anterior, despre longevitate vorbeau doar americanii bogați. Acum, acest subiect îi interesează și pe chinezii înstăriți”, a remarcat Gan Yu, cofondator al companiei Time Pie. Directorul tehnic principal al Lonvi Biosciences, Liu Qinghua, a declarat că „este absolut realist să trăiești până la 150 de ani”.

„Insulele nemuririi”

Laboratoarele de longevitate, „insulele nemuririi” și pilulele din semințe de struguri fac parte din proiectul național al Chinei de a combate îmbătrânirea. Și asta în pofida unor studii științifice uneori „șubrede” și a unor afirmații extravagante, notează The New York Times.

Liu Qinghua este sceptic în ceea ce privește posibilitatea ca medicina modernă să învingă moartea, chiar dacă Vladimir Putin spunea, în discuția cu Xi Jinping, că nemurirea ar putea fi posibilă prin transplantul de organe.

Totuși, Liu Qinghua crede că „știința longevității” avansează atât de repede încât chiar și ceea ce pare imposibil s-ar putea realiza.

„În cinci până la zece ani, nimeni nu se va mai îmbolnăvi de cancer”, prezice acesta.

Căutarea elixirului vieții, îmbrățișată cu entuziasm – în ultimii ani – de miliardari americani din domeniul tehnologiei precum Peter Thiel, este în desfășurare în China de mai bine de două milenii.

A început cu primul împărat, Qin Shi Huang, care a ordonat o vânătoare la nivel național de poțiuni cu potențial de a sfida moartea. În cazul în care poțiunile nu ar fi funcționat, împăratul a ordonat și crearea a mii de războinici din teracotă care să-l protejeze în mormânt, în cazul în care ar fi murit.

Totuși, Qin Shi Huang a murit la vârsta de 49 de ani, posibil din cauza unei otrăviri cu mercur cauzate chiar de un tratament anti-îmbătrânire.

„China a făcut din industria longevității o prioritate națională”

Investițiile consistente din partea statului chinez și a companiilor private, dar și interesul crescut atât în ​​rândul liderilor chinezi, cât și al publicului, au transformat longevitatea într-o ramură legitimă și, uneori, profitabilă a medicinei.

De altfel, China rămâne dornică să ajungă din urmă și, ori de câte ori este posibil, să depășească Occidentul în biotehnologie, inteligență artificială și alte tehnologii avansate. În consecință, Beijingul a făcut din industria longevității o prioritate națională, investind miliarde în cercetare și în proiecte comerciale derivate aferente.

„S-au îmbunătățit foarte rapid. Acum câțiva ani, nu exista nimic aici, iar Occidentul era încă mult înainte”, a declarat Vadim Gladyshev, profesor la Facultatea de Medicină de la Harvard, care a realizat lucrări de pionierat în domeniul longevității, inclusiv un experiment care a prelungit durata de viață așteptată a șoarecilor bătrâni prin conectarea sistemelor lor circulatorii la șoarecii tineri.

„Cercetătorii chinezi”, a spus el în timpul unei recente călătorii în China pentru a participa la două conferințe științifice, „recuperează rapid decalajul”.

Speranța medie de viață în China a ajuns, anul trecut, la 79 de ani, cu cinci ani mai mare decât media globală, potrivit publicației The People’s Daily, ziar de limbă engleză al Partidului Comunist.

„Speranța medie de viață a liderilor chinezi este mult mai lungă decât durata de viață a liderilor din țările dezvoltate”

Totuși, speranța medie de viață în China – realizată prin îmbunătățiri constante ale asistenței medicale și ale stilului de viață – este încă sub media Japoniei, de aproape 85 de ani, și departe de cei 150 de ani menționați de președintele Xi în timpul discuției cu Vladimir Putin.

Xi și Putin – ambii în vârstă de 72 de ani – au făcut, poate, doar ceea ce s-ar putea numi „conversație superficială”.

Însă au fost luați în serios de oponenții exilați ai Partidului Comunist, care au indicat un videoclip din 2019 apărut pe rețelele de socializare chineze, care pretindea a fi o campanie promoțională a unui spital militar de elită din Beijing, 301, care tratează înalți oficiali.

Videoclipul, care a fost rapid șters de cenzura chineză, se lăuda că spitalul desfășoară o activitate de pionierat pentru „Proiectul de sănătate al liderilor 981” – și își propunea să extindă durata de viață a unor personalități importante din partid la 150 de ani.

„Speranța medie de viață a liderilor chinezi este mult mai lungă decât durata de viață a liderilor din țările dezvoltate”, se arată în videoclip, subliniind deceniile de muncă depuse de spital pentru a menține în viață lideri precum Mao Zedong, care a murit la 82 de ani în 1976, și Deng Xiaoping, care avea 92 de ani când a murit în 1997.

Sensibilă la toate discuțiile despre sănătatea liderilor, televiziunea de stat chineză, care a filmat în mod accidental conversația dintre lideri înaintea unei parade militare la Beijing, în septembrie 2025, a ordonat serviciilor de știri occidentale să șteargă filmările.

Entuziasmul Chinei pentru prelungirea duratei de viață a crescut odată cu creșterea economică rapidă, care a oferit sutelor de milioane de oameni timpul și banii necesari pentru a privi dincolo de supraviețuirea de zi cu zi.

O companie chineză care a profitat de această situație este Time Pie, un grup cu sediul în Shanghai care a început prin comercializarea suplimentelor alimentare și acum organizează conferințe științifice și publică o revistă, Aging Slow, Living Well.

„Tehnologia poate preveni îmbătrânirea oamenilor”

„Nimeni în China nu vorbea despre longevitate înainte, doar americanii bogați”, a spus Gan Yu, cofondatorul companiei. „Acum mulți chinezi sunt interesați și au banii de care au nevoie pentru a-și prelungi viața”, punctează acesta.

Un interes crescând a fost manifestat la o recentă reuniune internațională organizată de Time Pie la Shanghai. La eveniment au participat oameni de știință chinezi și străini care și-au prezentat cercetările, precum și companii care vând creme și poțiuni anti-îmbătrânire, fructe de goji, camere criogenice/hiperbarice, dar și alte dispozitive care ar trebui să încetinească îmbătrânirea.

Rlab, o companie cu sediul în Shanghai care susține că „tehnologia poate preveni îmbătrânirea oamenilor” și a invitat potențialii clienți să intre în ceea ce părea a fi o cabină telefonică – un dispozitiv criogenic în care temperatura scade la minus 200 de grade Fahrenheit.

Ivor Yu – un antreprenor din nord-estul Chinei în domeniul longevității – a intrat, dar doar pentru a sări afară după câteva secunde. Tremura de frig. Bărbatul a inspectat „cutia magică anti-îmbătrânire” a companiei, numai că a plecat fără să cumpere nimic.

„Semințele de struguri ucid celulele zombie” / „Acesta este Sfântul Graal”

Semințele de struguri sunt de mult timp populare – ca aliment sănătos – în Occident și în medicina tradițională chineză. Însă reprezentanții companiei Lonvi susțin că aceste semințe au în ele molecule izolate care „ucid celulele zombie” – celule îmbătrânite care nu mor și nu dăunează celulelor sănătoase.

Compania mai transmite că a descoperit și o modalitate de a produce capsule care conțin concentrații mari din aceste molecule izolate.

„Aceasta nu este doar o pastilă în plus. Acesta este Sfântul Graal”, a spus Yip Tszho, cunoscut sub numele de Zico, directorul executiv al Lonvi.

Compania consideră că pastilele sale, combinate cu un stil de viață sănătos și o îngrijire medicală bună, pot ajuta oamenii să trăiască peste 100 și până la 120 de ani.

David Furman – profesor asociat la Institutul Buck, un centru de cercetare biomedicală de la Universitatea Stanford dedicat cercetării îmbătrânirii – a declarat, la rândul său, că pilulele chinezești „par promițătoare”, dar trebuie testate în studii clinice ample.

Institutul Buck, a dezvăluit Fruman, va începe studii pentru a „demonstra eficacitatea și a valida descoperirile și afirmațiile anterioare ale companiei Lonvi”.

