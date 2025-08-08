Prima pagină » Actualitate » Deși i-a făcut campanie lui Ion Iliescu în 2000, Nicușor Dan a evitat prezența la catafalcul defunctului, în 2025

Luiza Dobrescu
08 aug. 2025
Deși a refuzat să participe la funeraliile organizate pentru fostul lider social-democrat, între președintele Nicușor Dan și Ion Iliescu există o veche relație de susținere politică, după cum chiar primul declara anul trecut, într-un interviu televizat. 

În toamna lui 2024, Nicușor Dan ocupa funcția de primar al Capitalei. Invitat la Insider Politic, la Prima TV, acesta a declarat că, nu numai că l-a votat pe fostul lider social-democrat, dar chiar i-a și făcut campanie electorală.

La vremea respectivă, Ion Iliescu candida la președinție împotriva liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor.

 ”Mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, povestea Nicușor Dan.

Ales în funcția de șef al statului, Nicușor Dan a găzduit la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii, funeraliile lui Ion Iliescu, primul șef de stat din perioada post-decembristă. Anumite surse spun că s-a aflat în birou, pe tot parcursul procesiunii, însă a considerat că nu se poate opri la catafalcul defunctului, fie și pentru scurt timp, ca să se achite de sarcina unui exercițiu de diplomație.

Lucru cu atât mai curios cu cât președintele Nicușor Dan a făcut dese referiri la Ion Iliescu în același context cu expresii de genul „democrație originală”.

