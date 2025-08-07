Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan, ascuns de ochii lumii în birou, în timpul FUNERALIILOR fostului președinte, Ion Iliescu

Luiza Dobrescu
07 aug. 2025, 19:11, Știri politice
Funeraliile de stat ale fostului președinte, un eveniment cu măruntă relevanță pentru președintele în exercițiu, Nicușor Dan! Mai mult de 24 de ore a stat sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, la câteva zeci de metri de cea mai importantă încăpere, biroul președintelui.

Acolo a fost și Nicușor Dan, în timpul momentelor ceremoniale de la Cotroceni, miercuri și joi. Cinci foști premieri, actualul prim-ministru, doi foști președinți și numeroși lideri politici au călcat pragul Sălii Unirii, pentru a-i aduce un omagiu primului președinte al României, după Revoluție.

Însă, Nicușor Dan, a intrat și a ieșit din Palat, ascuns de ochii lumii și ai jurnaliștilor. Nicio persoană din jurul președintelui nu a răspuns la întrebări despre o eventuală prezență a acestuia la ceremonie.

Președintele în funcție, Nicușor Dan, felicitat de Ion Iliescu pentru câștigarea alegerilor din luna mai, nu și-a făcut apariția la niciunul dintre momentele de joi. Acesta nu a participat nici miercuri.

Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de condoleanțe, marți, după anunțul decesului fostului șef de stat, în care a transmis că „istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90”.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe”, a declarat Nicușor Dan, prin intermediul unui mesaj transmis de Administrația Prezidențială.

„Dumnezeu să-l ierte!”

