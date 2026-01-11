Prima pagină » Actualitate » Schema prin care 2 români s-au îmbogățit cu 50.000 de dolari, în câteva zile, în Australia. Poliția a intrat pe fir

11 ian. 2026, 22:42, Actualitate
Doi români s-au îmbogățit cu 50.000 de dolari, în câteva zile, în Australia, apelând la o anumită schemă. Totul a avut la bază o distragere a atenției victimelor, spunând că se confruntă cu probleme tehnice la mașină. Apoi, furau bunurile din autoturisme. Poliția a intrat pe fir și i-a arestat pe cei doi cetățeni.

Doi cetățeni români, de 37 și 57 de ani, au ajuns în vizorul poliției din Australia, fiind acuzați de furturi de peste 50.000 de dolari. Datele indică faptul că cei doi cetățeni, care au fost arestați în New South Wales, ar fi înșelat 18 femei în vârstă în parcările centrelor comerciale din mai multe orașe și suburbii. Întreaga schemă s-a desfășurat în perioada 3-7 ianuarie 2026.

Cei doi bărbați abordau femeile în vârstă, sugerând că ar avea probleme tehnice la mașină, cerându-le să deschidă capota. În tot acest timp, victimelor li se distrăgea atenția, iar unul dintre bărbați sustrăgeau bunuri din autoturisme – carduri, bani, portofele, notează The Guardian.

„Se apropiau de ele pe partea șoferului sau în partea din față a mașinii și le spuneau că există o problemă cu vehiculul. Victima, îngrijorată de o posibilă defecțiune mecanică sau estetică, se dădea jos din mașină și, în timp ce discutau despre presupusa problemă, celălalt complice fura obiectele din interior”, a declarat comisarul adjunct al poliției din NSW, Stacey Maloney.

Cei doi cetățeni se aflau pe teritoriul țării cu vize din 28 decembrie 2025. Au fost acuzați fiecare dintre ei de 72 de infracțiuni. Oamenii legii au efectuat o serie de percheziții în urma cărora au descoperit pașapoarte internaționale, un laptop, fire auto, telefoane mobile, precum și 6.000 de dolari, dar și chitanțe ale transferurilor bancare. Au fost reținuți fără cauține.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

