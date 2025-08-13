Poliția a anunțat că au extins căutările și în județul Prahova, în cazul deținutului Milosiu Ion, condamnat la 5 ani și 10 luni pentru act sexual cu un minor. Acesta a reușit să scape din Penitenciarul de Maxima Siguranță Mărgineni marți 12 august.

Căutările continua în cazul evadatului din penitenciarul Mărgineni, existând informații că acesta se afla în zona Vărbilău- Prahova au transmis surse judiciare pentru Gândul. Acesta a reușit sa evadeze după ce paza a fost retrasă și înlocuită cu camere video.

„Acum îl cautam în județul Prahova, informațiile sunt ca evadatul s-ar afla în zona Vărbilău, unde locuiește soția lui”, afirmă aceleași surse pentru Gândul.

Marți, 12 august, în jurul orei 18:00, deținutul s- a urcat pe acoperișul penitenciarului, a trecut pe lângă postul de paza unde nu mai se afla nimeni si a evadat. Milosiu Ion este condamnat la 5 ani si 10 luni închisoare pentru act sexual cu un minor. Poliția a existins căutările în Prahova.

„Căutările deținutului evadat marți seară din Penitenciarul de Maxima Siguranță Mărgineni au fost extinse astăzi și în județul Prahova. Sunt organizate filtre și se fac controale în trafic în Dâmbovița și Prahova.

La momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat în tricou gri, pantaloni negri, adidași de culoare neagră și purta o șapcă de culoare neagră.

La acest moment, polițiștii Inspectorarului de Poliție Dâmbovița, împreună cu polițiștii din cadrul Penitenciarului Mărgineni, dar și cu sprijinul structurilor specializate în astfel de situații desfășoară activități de căutare și depistare a persoanei evadate.”, au transmis autoritățile.

Condamnatul Milosiu Ion, 32 de ani, a scăpat din penitenciarul unde își executa sentința de 5 ani și 10 luni, la data de 12 august, orele 18:00. Poliția a mobilizat mai multe echipaje din Dâmbovița și Prahova, precum și Poliția de Frontieră pentru prinderea fugarului.

”Marţi, 12.08.2025, în jurul orei 18.00, s-a constatat că deţinutul Milosiu Ion, custodiat de Penitenciarul Mărgineni, în vârstă de 32 de ani, condamnat definitiv la 5 ani şi 10 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.220 NCP, act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unităţi în timp ce se afla la activităţi lucrative la blocul alimentar”, a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).

”Menţionăm că părăsirea fără autorizare a locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani”, a adăugat sursa citată.

Foto: Poliția Română

Autorul recomandă: