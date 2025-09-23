Prima pagină » Actualitate » România se zbate, Oradea petrece. Orașul lui Bolojan se pregătește să spargă 2,5 milioane de lei pe concerte. În plină AUSTERITATE. Delia și Carla’s Dreams vor urca pe scenă

23 sept. 2025, 17:53, Actualitate
Oradea se pregăteşte intens pentru FestiFall 2025, eveniment care promite să aducă timp de 3 zile, între 10 și 12 octombrie, distracția în urbea păstorită, acum ceva timp, de actualul premier. Municipalitatea orădeană nu se uită la bani când vine vorba de bunăstarea cetățenilor săi, dacă este să analizăm nota de plată. Iar primarul nu pare deloc afectat de măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan, fostul său mentor și șef de județ.

Amplul eveniment include concerte, spectacole de stradă, ateliere pentru copii şi alte activităţi în mai multe locaţii din centrul oraşului. Cu alte cuvinte, o manifestare ca în vremurile bune, când românilor nu li se tăiau salariile și pensiile.

Nume sonore vor cânta la Oradea

Printre capetele de afiş care vor cânta pe scena principală din Piaţa Unirii se numără trupa belgiană Hooverphonic – cu un bun renume internațional, Delia (foto), Rareş, Carla’s Dreams şi Corul Naţional de Cameră Madrigal. În plus, publicul va fi răsfățat cu show-uri de video mapping, concerte simfonice şi demonstraţii de dans, scrie presa locală.

Într-o conferinţă de presă organizată marţi, Alexandru Chira, directorul general al APTOR – Visit Oradea, a prezentat programul ediţiei din acest an. Astfel, evenimentul se va desfăşura în mai multe locuri din urbea transilvană: Piaţa Unirii, Piaţa Ferdinand, lunca Crişului Repede şi Piaţeta Independenţei.

Bolojan a decretat economie, nu însă și la Oradea

Însă, ceea ce autoritățile locale au uitat să menționeze se leagă de costul piperat al distracției. Nu mai puțin de 2,5 milioane de lei sunt alocați în criză, la Oradea. Practic, în plină criză economică și socială, s-au găsit suficienți bani pentru astfel de distracții scumpe.

Potrivit unui document intern, Primăria Oradea a alocat suma de 1,92 milioane + 600.000 lei din resursele Oradea Fest. Așadar, un total impresionant de 2,5 milioane lei (aproximativ 500.000 de euro) pentru acest eveniment.

Zilele Orașului Oradea se țin cu cheltuială și fason

Tot duminică, de la ora 13:00, în Piaţa Unirii, vor avea loc ceremoniile militară şi religioasă dedicate Zilei Oraşului Oradea şi comemorării martirilor de la 12 octombrie 1944, cu participarea oficialităţilor locale şi depuneri de coroane la Statuia Regelui Ferdinand, scrie ebihoreanul.

Sursa foto: Facebook/Info Oradea

„Ne-am adaptat şi festivalul se va desfăşura în continuare conform programului stabilit”, a declarat Alexandru Chira.

