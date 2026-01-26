Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali i-a pus pe liber imediat după rușinea cu CFR. „Cine ești tu ca să dai din prima? Ești calculator?”. Ce amenințare a făcut pentru la vară

26 ian. 2026, 07:32, Actualitate
FCSB a fost spulberată de CFR în derby-ul rundei cu numărul 23, iar Gigi Becalia spune că lucrurile nu vor rămâne așa. După ce a anunțat primele măsuri, latifundiarul din Pipera a dat de înțeles că adevăratul „tsunami” va veni la vară, după terminarea campionatului.

FCSB – CFR Cluj 1-4 este șocul ultimei etape. Deținătoarea la zi a titlului a luat a doua bătaie la rând cu același scor, în doar trei zile.

Becali: „Nu avem un fotbalist”

Într-o intervenție televizată, Gigi Becali a anunțat ce vrea să facă, imediat ce se termină actualul sezon. Până atunci, însă, doi jucători vor ajunge pe banca de rezerve, la ordinul finanțatorului-manager.

„La ora asta, situația asta, în momentul ăsta, noi nu avem portar, nu avem un mijlocaș central, nu avem un atacant, nu avem niciun jucător, poate Cisotti, nu avem un fotbalist. Ce titlu, ce să mai vorbim de titlu? Nici play-off-ul, gata! Bine, poate printr-un mare noroc, dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu sunt acum 15 puncte. Nu mai poți, gata!

Numai Cupa rămâne, dar n-ai cum să o iei cu echipa asta. Noi n-avem niciun joc, jucăm haotic. Poate vine Tănase și organizează jocul.

Cu Olaru am câștigat mulți bani, îmi pare rău, mi-e milă de el. Mai bine să stea pe bară, a dat toate mingile la adversar, toate din prima. Păi, cine ești tu ca să dai din prima!? Ești calculator?

Acum, la revedere, să jucăm play-out și gata, nu mă mai interesează fotbalul! O să văd ce fac și cu jucătorii la vară, o să iau legătura cu niște scouteri, ceva. Am fost încântat la început de Duarte, că a zis MM că e succes… Bă, dar dacă îl iei, lasă-l să stea două-trei meciuri pe margine! O echipă care ia patru goluri… fundașii centrali sunt vinovați!

Prima măsură, o să joace Zima în poartă. La vreo trei goluri e vinovat Târnovanu, dar contează primul pe care l-a luat, nu?

Crețu, Cisotti, Miculescu, doar ei sunt fotbaliști, restul… Olaru a dat o pasă bună tot meciul. Echipa asta, fără Tănase, e ca un om fără creier, care este beat”, a răbufnit Becali, la Digi Sport.

Gigi Becali era dependent de jocurile de noroc. Patronul FCSB a dezvăluit cum a câștigat o sumă uriașă la cazinou cu bani luați de la cămătari

Decizia lui Gigi Becali, după ce antrenorul Elias Charalambous a sugerat că ar fi nevoie de o schimbare la FCSB: „Cred că nu-l mai ascultă jucătorii”

Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”

