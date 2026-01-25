Gigi Becali a dat afară doi jucători de la FCSB, după umilința din derby-ul cu CFR Cluj

Gigi Becali a dat afară din teren doi jucători de la FCSB, în partida cu CFR Cluj care s-a disputat pe Arena Națională. Latifundiarul din Pipera a făcut și o serie de declarații, după umilința încasată în urma derby-ului, scorul final de 1-4.

Gigi Becali nu a mai suportat umilința din teren, în partida dintre FCSB și CFR Cluj, și a luat decizia de a face două schimbări. A dat afară din teren doi jucători, și anume Toma și Pantea. În locul lor au intrat Stoian și Radunovic, arată PROSPORT.

În urma etapei nr. 23, FCSB ocupă locul 11 (31 puncte), iar CFR Cluj se situează pe locul 9 în clasament. Până acum, ardelenii au reușit să bifeze performanța de a avea 4 meciuri câștigate consecutiv, obținând 32 de puncte. În seara aceasta, FCSB a ratat câteva șanse uriașe pe teren, prin Toma și Olaru. Finalul primei reprize a venit cu o „surpriză” – clujenii au punctat de două ori prin Alibek Aliev (41) și Korenica (44).

Becali: „Hai, mă iei la mișto?”

Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu un avantaj pentru CFR Cluj, jucătorii marcând 4 goluri. La Digi Sport, latifundiarul din Pipera a intrat în direct, într-o intervenție telefonică, arătându-se dezamăgit de prestația fotbaliștilor.

„Nu avem fundaș central, un atacant, niciun jucător de care să spui… poate Cisotti. Noi nu avem un fotbalist. Dacă toate mingile care vin la Olaru, după ajung la adversari… Spun: «Cum să-l scot pe Olaru, că aleargă, că nu știu ce, dar…». Dacă nu iei fotbalul în serios, nu ai cum să câștigi.

Și dacă făceam noi acolo 2-0, ce, se termina 2-4. Când e fotbalul haotic, și 2-0 dacă ai, și 3-0… Ei au avut 3-1, nu? Ei nu au mai jucat haotic după. Au jucat inteligent, s-au apărat.

(n.r. Dacă se mai gândește la titlu și la play-off) Hai, mă iei la mișto? Ce titlu… Nici play-off nu cred… Bine, poate dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu sunt 15 puncte, ce să vorbim… Da, numai Cupa mai rămâne, dar nu ai cum să o iei cu echipa asta. Noi nu avem niciun joc, e haotic”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club.

