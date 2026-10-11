Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, acuză duminică, într-o postare pe Facebook, că ministrul Mediului, Diana Buzoianu nu a emis Acordul de Mediu revizuit pentru lucrările pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. În aceste condiții „constructorul turc Mapa-Cengiz poate executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract”, spune Pistol.

„Fără Acordul de Mediu revizuit și fără autorizații de construire pentru întregul traseu, constructorul turc Mapa-Cengiz poate executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract”, afirmă șeful CNAIR.

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Potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR a depus documentația necesară pentru obținerea Acordului de Mediu revizuit la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026. Până la emiterea acestuia și a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier, activitatea este concentrată pe tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care există deja Autorizație de Construire.

A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Boița 1

Cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1, cu o lungime de 264 de metri, a fost străpunsă duminică. Astfel, constructorii turci din asocierea Mapa – Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului, după ce prima, de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie 2026.

Urmează realizarea cămășuielii interioare a celor două galerii, lucrările la acest tunel ajungând la un stadiu fizic de 45,11%.

Pe șantier se lucrează în paralel la alte două tuneluri.

Tunelul Balota are o lungime de 500 de metri. Aici se execută lucrări de excavare și de realizare a cămășuielii exterioare, stadiul fizic ajungând la 13,69%.

În cazul tunelului Robești, cu o lungime de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse. Stadiul fizic al lucrărilor este de 39,48%, iar constructorii execută în prezent hidroizolația și căptușeala interioară.

Pe întregul șantier al Secțiunii 2, Boița – Cornetu, sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje, iar stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%.

Pe traseul de 31,33 kilometri al secțiunii vor fi construite șapte tuneluri, folosind tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă). Aceasta se bazează pe rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Pe traseul Secțiunii 2 (31,33 km) se vor construi șapte tuneluri, prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei fără TVA, este finanțat prin Programul Transport.