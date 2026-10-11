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Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”

Olga Borșcevschi
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Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, acuză duminică, într-o postare pe Facebook, că ministrul Mediului, Diana Buzoianu nu a emis Acordul de Mediu revizuit pentru lucrările pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești. În aceste condiții „constructorul turc Mapa-Cengiz poate executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract”, spune Pistol.

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„Fără Acordul de Mediu revizuit și fără autorizații de construire pentru întregul traseu, constructorul turc Mapa-Cengiz poate executa doar aproximativ 45% din lucrările prevăzute în contract”, afirmă șeful CNAIR.

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Ministra mediului, apelor si padurilor, Diana Buzoianu, sustine o conferinta de presa privind bugetul Administratiei Nationale „Apele Romane” pentru anul 2026 si lansarea hartii interactive a proiectelor de mediu finantate prin PNRR si AFM, eveniment desfasurat la sediul MMAP din Bucuresti, joi, 30 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR a depus documentația necesară pentru obținerea Acordului de Mediu revizuit la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026. Până la emiterea acestuia și a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier, activitatea este concentrată pe tunelurile, viaductele, terasamentele și lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care există deja Autorizație de Construire.

Cristian Pistol, director general CNAIR, participa la o conferinta de presa cu ocazia semnarii contractului pentru proiectarea si executia lotului Miercurea Nirajului-Sarateni al Autostrazii Unirii (A8), eveniment organizat la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), in Bucuresti, joi, 29 mai 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Boița 1

Cea de-a doua galerie a tunelului Boița 1, cu o lungime de 264 de metri, a fost străpunsă duminică. Astfel, constructorii turci din asocierea Mapa – Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului, după ce prima, de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie 2026.

Urmează realizarea cămășuielii interioare a celor două galerii, lucrările la acest tunel ajungând la un stadiu fizic de 45,11%.

Pe șantier se lucrează în paralel la alte două tuneluri.

  • Tunelul Balota are o lungime de 500 de metri. Aici se execută lucrări de excavare și de realizare a cămășuielii exterioare, stadiul fizic ajungând la 13,69%.
  • În cazul tunelului Robești, cu o lungime de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse. Stadiul fizic al lucrărilor este de 39,48%, iar constructorii execută în prezent hidroizolația și căptușeala interioară.

Pe întregul șantier al Secțiunii 2, Boița – Cornetu, sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje, iar stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%.

Pe traseul de 31,33 kilometri al secțiunii vor fi construite șapte tuneluri, folosind tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă). Aceasta se bazează pe rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Pe traseul Secțiunii 2 (31,33 km) se vor construi șapte tuneluri, prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care folosește rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea tunelului, prin torcretare, bulonare și stabilizare.

Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei fără TVA, este finanțat prin Programul Transport.

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