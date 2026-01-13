Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoioanu: ”15 candidați s-au înscris pentru procesul de selecție pentru rolul de Director General la Apele Române”

13 ian. 2026, 19:04, Actualitate
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că nu mai puțin de 15 candidați s-au înscris în procesul de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), un demers pe care îl prezintă drept un pas major spre reformarea unei instituții-cheie pentru siguranța hidrologică a României.

„După ani în care numirile au fost făcute fără criterii clare, am decis să deschidem acest proces”

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, ministrul Mediului subliniază că interesul ridicat pentru funcția de director general confirmă atât importanța strategică a ANAR, cât și nevoia urgentă de schimbare în modul de conducere al instituției.

„Numărul mare de candidaturi confirmă nu doar importanța strategică a ANAR, ci și nevoia reală de reformă a acestei instituții. După ani în care numirile în funcții de conducere au fost făcute fără criterii clare de competență și integritate, am decis să deschidem acest proces și să îl construim pe principii de profesionalism, transparență și responsabilitate publică”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrul precizează că, deși numirea directorului general este atributul direct al ministrului Mediului, a ales să lanseze un proces voluntar de selecție, tocmai pentru a asigura o evaluare comparativă reală între candidați. „Numirea directorului general este o prerogativă a ministrului, da, dar asta nu exclude un proces voluntar de selecție transparentă pentru a asigura o evaluare comparativă reală și pentru a identifica cel mai bun specialist care poate coordona reforma profundă de care ANAR are nevoie”, a mai explicat Buzoianu.

Comisie de evaluare cu experți în domeniul apelor. „Urmează interviurile”

Pentru evaluarea candidaților, Ministerul Mediului a constituit o comisie de selecție formată din cinci specialiști cu experiență academică și executivă în domeniul apelor, siguranței hidrotehnice și managementului instituțional. Diana Buzoianu a prezentat pe larg componența acestei comisii, subliniind expertiza fiecărui membru.

„Pentru evaluarea candidaților și consultarea ministrului în vederea numirii celui mai competent candidat, a fost constituită o comisie de evaluare formată din cinci membri, cu experiență executivă și academică vastă în domeniul apelor, al siguranței hidrotehnice, al politicilor publice și al managementului instituțional”, a precizat ministrul.

Din comisie fac parte profesori universitari și experți recunoscuți în domeniu, printre care Altan Abdulamit, Dan Stematiu, Corneliu Radu Sârghiuță și Cătălin Vlăduț Popescu, alături de Sorin Rîndașu, actual director general interimar al ANAR. Potrivit ministrului Mediului, aceștia vor evalua competențele profesionale și viziunea managerială a candidaților, următoarea etapă fiind susținerea interviurilor.

