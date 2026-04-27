Diana Șoșoacă a venit cu o reacție după ce PSD și AUR au anunțat inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut chiar de liderii celor două partide.

Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au declarat că pregătesc o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Reacția Dianei Șoșoacă după ce PSD și AUR au anunțat inițierea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului

Diana Șoșoacă nu a întârziat să vină cu o reacție asupra declarațiilor celor doi, ea susține că acest demers este menit să eclipseze partidul său, S.O.S. România, ea a afirmat, de asemenea, că AUR este „copilul PSD”.

„Coaliția ASDUR, AUR-PSD, de care vă vorbesc de luni de zile și de ani de zile vă spun că AUR este copilul PSD. Pentru că am anunțat că S.O.S România va strânge semnături azi, 27 aprilie 2026, când depunem moțiunea, PSD și AUR au hotărât să dea pe față că sunt împreună, să nu cumva să se audă de S.O.S România și Diana Șoșoacă! Exact ce m-am așteptat! Încă o dată le-am stricat planurile! Cum să nu îmi ridice imunitatea și să mă bage la pușcărie, când de când tot exist în politică, le-am stricat toate șmenurile”, spune Diana Șoșoacă, potrivit știripesurse.

Cum vede George Simion demersul comun cu PSD

Președintele AUR, George Simion, a declarat că AUR va întreprinde toate măsurile necesare pentru a da jos Guvernul Bolojan.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan”, a spus George Simion.

După strângerea semnăturilor necesare, moțiunea de cenzură va fi depusă, dacă totul va merge potrivit planului, Simion a spus: „pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”.

