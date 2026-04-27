Reacția Dianei Șoșoacă după ce PSD și AUR au anunțat inițierea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului

Diana Șoșoacă a venit cu o reacție după ce PSD și AUR au anunțat inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut chiar de liderii celor două partide.

Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au declarat că pregătesc o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Diana Șoșoacă nu a întârziat să vină cu o reacție asupra declarațiilor celor doi, ea susține că acest demers este menit să eclipseze partidul său, S.O.S. România, ea a afirmat, de asemenea, că AUR este „copilul PSD”.

„Coaliția ASDUR, AUR-PSD, de care vă vorbesc de luni de zile și de ani de zile vă spun că AUR este copilul PSD. Pentru că am anunțat că S.O.S România va strânge semnături azi, 27 aprilie 2026, când depunem moțiunea, PSD și AUR au hotărât să dea pe față că sunt împreună, să nu cumva să se audă de S.O.S România și Diana Șoșoacă! Exact ce m-am așteptat! Încă o dată le-am stricat planurile! Cum să nu îmi ridice imunitatea și să mă bage la pușcărie, când de când tot exist în politică, le-am stricat toate șmenurile”, spune Diana Șoșoacă, potrivit știripesurse.

Cum vede George Simion demersul comun cu PSD

După ce l-a făcut paraplegic pe Nicușor Dan, George Simion recidivează:

Președintele AUR, George Simion, a declarat că AUR va întreprinde toate măsurile necesare pentru a da jos Guvernul Bolojan.

„AUR întreprinde toate măsurile pentru a da jos această guvernare, această coaliție care a adus doar sărăcie (…) Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan”, a spus George Simion.

După strângerea semnăturilor necesare, moțiunea de cenzură va fi depusă, dacă totul va merge potrivit planului, Simion a spus: „pe 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan”.

Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a 'spart' toți banii
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Topul destinațiilor din Europa pe care le adoră o româncă pasionată de călătorii: „Madeira e cea mai frumoasă din lume”
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
De ce femeile ar trebui să fie mai dure dacă vor să-și protejeze sănătatea?
CONTROVERSĂ Coaliția anti-Netanyahu, creată de doi foști premieri israelieni prin fuziunea partidelor:„Statul Israel trebuie să-și schimbe direcția”
20:16
Coaliția anti-Netanyahu, creată de doi foști premieri israelieni prin fuziunea partidelor:„Statul Israel trebuie să-și schimbe direcția”
FLASH NEWS A fost găsit bărbatul care mânca liniștit în timpul atacului de la evenimentul lui Trump: „mă uitam la acțiune”. Povestește și ce a mâncat
20:01
A fost găsit bărbatul care mânca liniștit în timpul atacului de la evenimentul lui Trump: „mă uitam la acțiune”. Povestește și ce a mâncat
FLASH NEWS Un avion s-a prăbușit în Sudanul de Sud. 13 pasageri și pilotul au murit
19:57
Un avion s-a prăbușit în Sudanul de Sud. 13 pasageri și pilotul au murit
TEHNOLOGIE Gata cu monopolul AI: Microsoft nu mai are acces exclusiv la tehnologia OpenAI. Ce rol joacă China
19:31
Gata cu monopolul AI: Microsoft nu mai are acces exclusiv la tehnologia OpenAI. Ce rol joacă China
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
19:24
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
EXCLUSIV Confruntat de Gândul cu faptul că USR s-a asociat cu AUR în 2021 să dărâme Guvernul Cîțu, Dominic Fritz acuză o pierdere de memorie. Vezi cum a scăldat-o șeful USR
19:23
Confruntat de Gândul cu faptul că USR s-a asociat cu AUR în 2021 să dărâme Guvernul Cîțu, Dominic Fritz acuză o pierdere de memorie. Vezi cum a scăldat-o șeful USR

