Prima pagină » Actualitate » Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu

Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu

01 dec. 2025, 13:51, Actualitate
Galerie Foto 4
Diana Șoșoacă la Alba Iulia. Foto: alba24.ro
Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, participă astăzi la festivitățile de Ziua Națională organizate la Alba Iulia. Suveranista și-a făcut o apariție memorabilă, într-un cojoc lung ciobănesc. A fost acaparată imediat de grupurile de suveraniști care îi susțin pe Călin Georgescu și George Simion, prezenți de la primele ore ale dimineții în orașul unde a fost proclamată Unirea din 1918. 
Vezi galeria foto
4 poze
Șoșoacă a apărut mai târziu la paradă și a fost văzută în zona șanțurilor Cetății, flancată de jandarmi, la distanță de zona Catedralei Încoronării, unde s-au dus ceilalți lideri suveraniști, Călin Georgescu și George Simion, relatează alba24.ro.

Fanii lui Șoșoacă i-au scandat numele. Suveraniștii au acaparat Ziua Națională

La vederea vocalei politiciene, unii dintre oamenii aflați în zonă au scandat sonor ”Șoșoacă! Șoșoacă!”, ”Trăiască, Moldova, Ardealul și Țara Românească”, iar alții, ”Călin Georgescu președinte”. De remarcat că printre participanți a fost observată și șefa POT, Anamaria Gavrilă.

Foto: Ziarul Unirea

Potrivit presei locale, taberele suveraniste au reușit să acapareze Ziua Națională a României într-un mod fără precedent din anii 90 încoace. Fanii au adus inclusiv drapele cu chipul lui Șoșoacă și al lui Georgescu.

Foto: Ziarul Unirea

Suveraniștii au venit cu drapele cu chipul lui Șoșoacă și Georgescu. Foto: Ziarul Unirea

Până și în curtea Catedralei Încoronării, înainte de începerea slujbei de Te Deum, aceștia au scandat insistent pentru demisia președintelui Nicușor Dan și sloganuri pro-Georgescu, mai scrie sursa citată. În cetatea din Alba sunt prezenți mii de simpatizanți ai lui Călin Georgescu și membri ai AUR.

Mesajul liderei SOS România de Ziua Națională

Luni dimineață, europarlamentara a publicat un amplu mesaj pe pagina sa de Facebook cu ocazia Zilei Naționale.

Astăzi, 1 Decembrie, se împlinesc 107 ani de când la Alba Iulia, romani din toate colturile tarii au strigat in cor „Noi vrem sa ne unim cu tara”. Sa ne plecăm frunțile în fața acestui sfânt legământ între români, pământ și Dumnezeu. Ziua Națională este clipa în care simțim, cu cea mai mare forță, că România nu este doar o țară ci o mamă a cărei istorie s-a scris cu sânge, cu lacrimi şi sacrificii.
Este ziua în care spunem răspicat că aceasta este țara noastră! Patrie zidită pe jertfa înaintașilor, pe rugul celor care au murit strigând „Libertate!”, pe visul celor care au crezut că românii merită să trăiască demni, liberi și neîngenunchiați.
În aceste vremuri tulburi, în care România a fost prea des tratată ca o colonie, în care românii au fost sacrificați economic și social generație după generație, în care valorile, credința și tradițiile ne-au fost batjocorite, vine vremea să spunem clar şi răspicat că nu mai acceptăm umilința, că nu ne mai lăsăm dezrădăcinați, că valorile noastre sacre sunt Dumnezeu, Familia, Libertatea, Demnitatea, Țara și Neamul.
România nu este o construcție administrativă, nu este o ipotecă pe care o pot negocia politicienii slabi și trădătorii. România este legământul dintre generațiile de ieri, noi și copiii noștri. Este cântul colindelor, este limba noastră sfântă, este crucea de pe munte, este brazda de pământ pe care am apărat-o cu prețul vieții.
S.O.S. România transmite astăzi, către toți românii, un mesaj din inimă pentru inimă. Ridicați-vă fruntea! Iubiți-vă țara! Apărați-vă credința! Nu permiteți nimănui să vă mai fure dreptul de a fi români! Românii sunt un popor binecuvântat. Am rezistat imperiilor, am supraviețuit dictaturilor, am trecut prin trădări, prin foamete, prin prigoană, dar nu ne-am pierdut sufletul. Pentru că am știut mereu că deasupra tuturor stă Dumnezeu și sub picioarele noastre stă România pe care o moștenim, nu o vindem.
Astăzi, de 1 Decembrie, jurăm ca niciodată, dar niciodată, să nu ne mai lăsăm dezrădăcinați, manipulați, umiliți sau puși în genunchi. Jurăm să păstrăm România vie, întreagă, dreaptă și liberă.
La mulți ani, România!
La mulți ani, români!
Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească România!
RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
14:11
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
VIDEO Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
14:10
Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
SPORT S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
13:37
S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului
SĂRBĂTORI Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
13:27
Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
BREAKING NEWS 🚨 Premierul Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia. Strigătele oamenilor au acoperit imnul național
13:26
🚨 Premierul Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia. Strigătele oamenilor au acoperit imnul național
Gândul de Vreme 1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul
12:54
1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Cancan.ro
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Efectul Batman: de ce oamenii se comportă mai frumos în prezența unui „supererou”
FLASH NEWS O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
14:14
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
DEZVĂLUIRI La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
13:33
La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
HOROSCOP Cele 3 ZODII care au parte de o bucurie neașteptată începând cu 1 decembrie 2025
12:59
Cele 3 ZODII care au parte de o bucurie neașteptată începând cu 1 decembrie 2025
HOROSCOP Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni
12:57
Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni
Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială
12:49
Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială
1 DECEMBRIE Mesaje emoționante transmise de Gigă Hagi și Gică Popescu de Ziua Națională a României
12:43
Mesaje emoționante transmise de Gigă Hagi și Gică Popescu de Ziua Națională a României

Cele mai noi