Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive

Cercetătorii de la Universitatea Zhejiang din China au analizat efectele dietei MIND asupra structurii cerebrale, prin intermediul unui studiu în urma căruia participanții nu au urmat o dietă impusă, ci au fost evaluați după cât de mult seamănă obiceiurile lor cu dieta MIND.

Cercetătorii au urmărit 1.647 de adulți timp de aproximativ 12 ani prin scanări RMN, iar rezultatele au fost publicate în Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, potrivit sciencealert.com. Concluzia e că dieta MIND încetinește îmbătrânirea creierului cu până la 2,5 ani.

Participanții care au respectat cu strictețe dieta au pierdut mai puțină materie cenușie în timp, esențială pentru gândire, memorie și luarea deciziilor. De asemenea, s-a constatat și o mărire ventriculară mai redusă, un alt semn al pierderii de țesut cerebral legat de îmbătrânire.

Ce este dieta MIND și cum funcționează

Dieta MIND combină dieta mediteraneană cu dieta DASH, cu ajustări suplimentare pentru prevenirea declinului cognitiv, care include fructe de pădure, carne de pasăre, nuci, legume și cereale integrale. Totodată, limitează alimentele prăjite, carnea roșie și grăsimile nesănătoase.

Alimentele bogate în antioxidanți, precum fructele de pădure, reduc stresul oxidativ și atenuează leziunile neuronale, în timp ce alimentele prăjite, bogate în grăsimi trans, contribuie la inflamație și leziuni vasculare, avertizează cercetătorii.

Studii anterioare au arătat că dieta MIND reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive, nucleul său de bază fiind dieta mediteraneană, care presupune un consum ridicat de plante și nuci, consum moderat de pește și lactate și puțină carne roșie.

Limite și perspective

Studiul nu stabilește o relație directă între cauză și efect, iar factori precum calitatea somnului sau genetica nu au fost incluși în analiză. În schimb, au apărut și unele rezultate neașteptate, cum ar fi: cerealele integrale au fost asociate cu o scădere mai rapidă a materiei cenușii, iar brânza, pe care dieta MIND o limitează, părea să încetinească deteriorarea cerebrală.

În acest context, cercetătorii recomandă studii viitoare pe grupuri mai mari și mai diverse, iar dieta MIND ar putea deveni parte din recomandările nutriționale pentru populația în vârstă, pe fondul creșterii globale a cazurilor de Alzheimer și Parkinson.

Cum a fost realizat studiul

Cei mai disciplinați participanți au prezentat modificări cerebrale echivalente cu o încetinire a îmbătrânirii cu 2,5 ani, iar beneficiile au fost cu atât mai mari cu cât aderența la dietă a fost mai strictă.

