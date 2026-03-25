Mersul pe jos poate ajuta la detectarea a două boli ale creierului, în stadiile lor incipiente. Totul depinde de felul cum faci această mișcare

Mersul pe jos poate ajuta la detectarea a două boli ale creierului, în stadiile lor incipiente. Totul depinde de felul cum faci această mișcare
Diferențele subtile în mers pot ajuta la distingerea între boala Parkinson și demența cu corpi Lewy într-un stadiu incipient. La prima vedere, mersul pare un automatism, la fel ca respirația sau clipitul, conform unui studiu al Universității din Waterloo. Dar acest gest cotidian ar putea deveni un adevărat instrument de diagnostic, care să ajute la detectarea bolilor neurologice în stadiile lor incipiente.

Acesta este rezultatul unui nou studiu al Universității din Waterloo (Canada), care sugerează că modul în care o persoană merge poate ajuta la distingerea între două tulburări care sunt adesea confundate: demența cu corpi Lewy și boala Parkinson, notează larazon.es.

Ambele patologii au simptome comune, de la început, în special cele legate de mișcare. Această asemănare face dificilă diferențierea corectă între ele de către medici în stadiile incipiente. Problema este semnificativă: un diagnostic greșit poate afecta tratamentul, planificarea îngrijirii și chiar așteptările pacienților și ale familiilor acestora.

În acest context, cercetătorii canadieni au găsit un indiciu surprinzător de simplu: măsurarea modului în care merg pacienții. Oamenii de știință au analizat modelele de viteză, lungimea pașilor și mersul. Mersul pe jos în timp ce faci mai multe lucruri simultan: o fereastră neașteptată către creier.

Astfel, conform unui studiu publicat, marți, în revista științifică Gait & Posture, persoanele cu demență cu corpi Lewy în stadiu incipient tind să meargă mai încet, cu pași mai scurți și un ritm mai puțin constant decât cele cu boala Parkinson în stadiu incipient.

Aceste diferențe, însă, nu sunt întotdeauna evidente atunci când o persoană merge normal, fără distrageri. Semnele devin mai clare atunci când creierul trebuie să îndeplinească sarcini complexe (de exemplu, mersul în timp ce numără înapoi). Este ca și cum sistemul nervos, prin împărțirea atenției sale, dezvăluie mici erori care altfel ar trece neobservate.

„Compararea modelelor de mers ne-a permis să verificăm faptul că comportamentul de mers poate ajuta la distingerea între cele două boli. Acest lucru este deosebit de relevant deoarece, în stadiile incipiente, ambele afecțiuni arată foarte asemănător și pot duce la diagnostice greșite”, explică cercetătoarea principală, profesorul Kaylena Ehgoetz Martens.

Cheia constă în ceea ce oamenii de știință numesc „încărcătură cognitivă”, adică acea cantitate de efort mental pe care o necesită o sarcină. Mersul pe jos, deși poate părea simplu, implică o coordonare complexă între creier și corp. Când se adaugă o a doua sarcină, cum ar fi numărătoarea inversă, coordonarea respectivă devine mai solicitantă. Atunci diferențele dintre boli apar mai clar.

Această descoperire deschide calea către un instrument de diagnostic accesibil și cu costuri reduse. Spre deosebire de alte teste mai complexe sau invazive, analiza mersului poate fi efectuată cu ușurință într-un cadru clinic, fără a fi nevoie de tehnologie sofisticată și permite detectarea semnelor în stadii foarte incipiente.

În cazul bolilor neurodegenerative, unde timpul este esențial, diagnosticul precoce permite ajustarea tratamentelor, o mai bună gestionare a simptomelor și oferirea de îndrumări mai clare celor care îngrijesc pacienții.

Cercetătorii intenționează acum să își extindă activitatea la alte boli și să studieze, de asemenea, persoane care nu prezintă încă simptome, dar care prezintă un risc mai mare de a le dezvolta. Scopul este de a merge și mai departe și de a detecta schimbările înainte ca boala să se manifeste complet.

Valerie Perrine, actrița care a evitat masacrul lui Manson din 9 august 1969, a murit la 82 de ani

PREMIERĂ medicală: Specialiștii au reușit să trateze cu succes una dintre cele mai grave boli genetice, care afectează sute de mii de oameni

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Elevii susțin azi proba la alegere a profilului pentru simularea Bacalaureatului 2026
08:13
Elevii susțin azi proba la alegere a profilului pentru simularea Bacalaureatului 2026
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „A doua zi după ce a dat Lasconi pozele cu Nicușor și Coldea, am depus plângere la Parchet. În aprilie 2026 o să depun declarație”
08:00
Victor Ponta: „A doua zi după ce a dat Lasconi pozele cu Nicușor și Coldea, am depus plângere la Parchet. În aprilie 2026 o să depun declarație”
INEDIT Un englez din Leeds a plătit un bilet de autobuz cu o monedă cartagineză aflată în circulație de peste 2000 de ani. Unde a ajuns comoara numismatică
08:00
Un englez din Leeds a plătit un bilet de autobuz cu o monedă cartagineză aflată în circulație de peste 2000 de ani. Unde a ajuns comoara numismatică
ULTIMA ORĂ Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
07:58
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
ECONOMIE 10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
07:36
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Militar rus devenit colaborator al ucrainenilor. Informațiile furnizate au facilitat lovituri asupra propriului regiment
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Țările Uniunii Europene, îndemnate să-și facă stocuri de gaze pentru iarna viitoare
GÂNDUL GREEN Încălzirea globală și iarna 2025 – 2026. „Printre cele mai calde din istorie, fenomenele extreme evidențiază variabilitatea climatică accentuată”
08:30
Încălzirea globală și iarna 2025 – 2026. „Printre cele mai calde din istorie, fenomenele extreme evidențiază variabilitatea climatică accentuată”
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
08:22
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
APĂRARE Mutare surpriză pentru un gigant auto german. Volkswagen negociază intrarea în industria de apărare. Ar putea produce componente pentru Iron Dome
08:12
Mutare surpriză pentru un gigant auto german. Volkswagen negociază intrarea în industria de apărare. Ar putea produce componente pentru Iron Dome
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1490. Port rusesc la Marea Baltică, lovit de drone
07:32
Război în Ucraina, ziua 1490. Port rusesc la Marea Baltică, lovit de drone
ACTUALITATE Victor Ponta: „Guvernul Bolojan vorbește despre reconstrucția Ucrainei. Nu are nicio legătură cu românia. O tratează ca pe o vacă de muls”
07:30
Victor Ponta: „Guvernul Bolojan vorbește despre reconstrucția Ucrainei. Nu are nicio legătură cu românia. O tratează ca pe o vacă de muls”
LIVE 🚨 Război în Iran, ziua 26: Trump: Vance și Rubio discută cu Iranul pentru a pune capăt războiului. Strâmtoarea Ormuz, deschisă pentru „navele neostile”
07:20
🚨 Război în Iran, ziua 26: Trump: Vance și Rubio discută cu Iranul pentru a pune capăt războiului. Strâmtoarea Ormuz, deschisă pentru „navele neostile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe