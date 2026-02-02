Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G. Ce trebuie să faci

Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G, dar în anumite condiții.

„Alege tehnologia care ține ritmul afacerii tale! Descoperă Redmi Note 15 Pro 5G, cu ecran AMOLED 120 Hz pentru o experiență fluidă și cameră de 200 MP pentru imagini clare, zi de zi. Ia-l în 24 de rate fără dobândă, la portare, împreună cu abonamentul Business Nelimitat, de la 2,5 €/lună”, se arată în comunicatul companiei.