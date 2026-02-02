Prima pagină » Actualitate » Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G. Ce trebuie să faci

Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G. Ce trebuie să faci

02 feb. 2026, 18:04, Actualitate
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G. Ce trebuie să faci
Digi RCS-RDS oferă tuturor abonaților din România noul Redmi Note 15 Pro 5G, dar în anumite condiții.

„Alege tehnologia care ține ritmul afacerii tale! Descoperă Redmi Note 15 Pro 5G, cu ecran AMOLED 120 Hz pentru o experiență fluidă și cameră de 200 MP pentru imagini clare, zi de zi. Ia-l în 24 de rate fără dobândă, la portare, împreună cu abonamentul Business Nelimitat, de la 2,5 €/lună”, se arată în comunicatul companiei.

Ce înseamnă abonamentul Business Nelimitat:

  • Minute nelimitate în toate rețelele naționale, fixe și mobile
  • 1.000 de minute internaționale în principalele rețele mobile din SUA, Canada și UE
  • Nelimitat SMS-uri în rețeaua DIGI
  • Nelimitat net 5G/4G
  • Roaming inclus în UE
  • 5.000 de minute și până 6 GB date mobile în roaming UE.

1-5 abonamente (3,3 euro/lună);

6-19 abonamente (2,9 euro/lună);

peste 20 abonamente (2,5 euro/lună).

