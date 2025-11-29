Prima pagină » Actualitate » Digi RCS-RDS oferă noul smartphone Samsung Galaxy A17 tuturor abonaților din România. Cu o singură condiție

29 nov. 2025, 10:51, Actualitate
Sunt vești noi pentru abonații Digi RCS-RDS România. Reprezentanții companiei de telecomunicații anunță că aceștia pot să intre în posesia unui nou smartphone. Și anume, pot opta pentru un Samsung Galaxy A17, însă cu o condiție. Vezi mai jos.

Abonații Digi RCS-RDS România oferă abonaților săi posibilitatea de a achiziționat un smartphone Samsung Galaxy A17. Telefonul performant poate fi cumpărat de la operatorul de telecomunicații, însă, cu o condiție. Clienții care doresc să intre în posesia lui pot să achite 24 de rate, la 43,5 lei pe lună, fără avans.

„Descoperă Samsung Galaxy A17 5G, cu ecran Super AMOLED pentru culori care ies în evidență, cameră de 50 MP pentru detalii clare și baterie de 5000 mAh care ține ritmul tău. Poate fi al tău în 24 de rate, la doar 43,5 lei/lună, fără avans”, se arată în postarea Digi România.

De altfel, abonații au posibilitatea de a alege un abonament pentru o perioadă de 24 de luni. De altfel, au opțiunea de a plăti prețul întreg cu abonament Nelimitat, de 1.049 de lei.

  • Abonament Nelimitat (24 de luni) – 5,08 euro pe lună;
  • Abonament Optim 3 (24 de luni) – 3,05 euro pe lună;
  • Abonament Optim 2 (24 de luni) – 2,03 euro pe lună.

Caracteristici ale telefonului

Telefonul Samsung Galaxy A17 este dual 5G și dual SIM, are 4 GB de RAM și o memorie internă de 128 GB. Smartphone-ul are un procesor Octa-core (2.4&2.0 GHz) Exynos 1330. De asemenea, are 3 camere: 50 MP Wide (F1.8) + 5 MPUltrawide (F2.2) + 2 MP Macro (F2.4), camera frontală de 13 MP (F2.0). Bateria are 5000 mAh.

