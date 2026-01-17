Prima pagină » Actualitate » Digi RCS-RDS România a mărit tarifele. Cât costă „Abonamentul Nelimitat” acum, în 2026

17 ian. 2026, 10:55, Actualitate
La început de 2026, Digi RCS-RDS a actualizat oferta pentru serviciile de telefonie mobilă. „Abonamentul Nelimitat”, unul dintre cele mai populare produse din portofoliul companiei, are noi tarife, mai mari față de anul trecut.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al celor de la Digi, abonamentul va avea în continuare Internet și minute nelimitate în rețea, roaming inclus în Spațiul Economic European (SEE) și tarife reduse pentru apelurile efectuate în afara SEE.

Cât costă „Abonamentul Nelimitat” în 2026

Prețul final diferă, însă, în funcție de numărul de telefon portat în rețeaua Digi.

În prezent, tarifele lunare afișate de operator sunt următoarele:

  • 5,08 euro/lună – pentru 1 număr portat, cu 7,8 GB internet incluși în roaming SEE
  • 4,07 euro/lună – pentru 2 numere portate, cu 6,2 GB internet în SEE
  • 3,56 euro/lună – pentru 3 numere portate, cu 5,4 GB internet în SEE
  • 3,05 euro/lună – pentru 4 numere portate, cu 4,6 GB internet în SEE

Astfel, prețul minim de 3,05 euro pe lună este valabil doar în cazul portării a cel puțin patru numere din alte rețele în rețeaua Digi și presupune semnarea unui contract pe o perioadă de 24 de luni.

Indiferent de varianta aleasă, Digi precizează că toți clienții beneficiază de:

  • Internet mobil nelimitat în România;
  • minute și SMS-uri nelimitate național;
  • roaming inclus în SEE, în limita traficului alocat;
  • tarife reduse pentru apeluri internaționale în afara SEE.

Operatorul subliniază că Internetul nelimitat este disponibil „indiferent de abonament”, inclusiv pentru pachetele mai ieftine, precum Optim 2 sau Optim 3, care pornesc de la 2,03 euro pe lună.

Reducerea până la pragul minim este condiționată de portarea numerelor dintr-o altă rețea. Oferta este valabilă pentru consumatorii care își mută numărul la DIGI și încheie un abonament mobil în perioada 2 decembrie 2025 – 1 februarie 2026, în magazinele DIGI sau online, pe site-ul companiei.

