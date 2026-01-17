Prima pagină » Actualitate » Strategia lui Viktor Orbán. Trucurile prin care liderul de la Budapesta vrea să recucerească puterea, după două decenii de domnie neîntreruptă

17 ian. 2026, 11:42, Actualitate
Considerat unul dintre cei mai proeminenți lideri mondiali, premierul maghiar Viktor Orbán și-a pregătit o abilă strategie pentru a rămâne la putere, înțesată cu mesaje populiste care să îi asigure continuitatea. Cel mai longeviv premier al Ungariei repetă anumite narative radicale pe teme sensibile, cu care speră să recupereze teren în preferințele electoratului. Cele mai recente sondaje de opinie îl arată ca favorit pe marele său rival, liderul opoziției Peter Magyar

Într-un astfel de eveniment foarte recent, Viktor Orbán a vorbit despre cei 106 candidați parlamentari ai Fidesz care trebuie să vorbească despre migranți, gen și război.

Regia lansării celor 106 candidați parlamentari ai partidului de guvernământ Fidesz

Președintele partidului de guvernământ Fidesz a transmis explicit mesajul că vrea ”să triumfe asupra minciunilor, frivolității și cinismului prin înfrângerea opoziției”, mai ales partidul Tisza, la scrutinul din aprilie, scrie publicația nepszava.hu.

Referitor la ce 106 candidați parlamentari, liderul conservator a punctat că aceștia vor susține guvernul Ungariei timp de 4 ani și vor apăra o țară liberă și independentă. Lista de propuneri include 65 de parlamentari experimentați și 41 de noi propuneri, notează metropol.hu. „Alianța este gata pentru lupta electorală”, punctează politicianul. 

Premierul a reamintit că partidul său a câștigat toate alegerile parlamentare de când Ungaria a aderat la UE, o performanță neureșită de nicio altă forță politică din țară.

Leul de la Budapesta

În egală măsură, Orbán a anunțat că lista națională comună Fidesz-KDNP va fi prezentată până pe 20 februarie a.c.

  • Sunt gata de muncă, sunt din nou în formă maximă, chiar și după  20 de ani, a declarat premierul de 63 de ani, Președintele Fidesz și-a început discursul comparându-se cu președinții american, rus și chinez, toții fiind mai vârstnici ca el.
  • Orbán a precizat, cu o aluzie evidentă, că și el “se simte leu“, apoi i-a rugat pe toți cei 106 candidați Fidesz să se ridice în picioare, prezentându-i ca pe echipa câștigătoare.
  • Ceva s-a schimbat în lume, frivolitatea a câștigat teren și este posibil să minți fără discriminare. Este exact ce se întâmplă și în politica maghiară. I-am întrebat pe oameni despre tăierea prețurilor la utilități, migrație și război.

Promisiuni trecute și viitoare: bani, taxe, ideologia de gen și pactul migranților

În continuarea discursului său, Orbán a enumerat promisiunile făcute în precedenta campanie electorală, toate îndeplinite.

  • Am promis 1 milion de locuri de muncă și le-am creat. Pentru perioada următoare acesta a promis un salariu mediu de 1 milion de forinți și un salariu minim de 1000 euro.
  • Am protejat copiii maghiari de distincția de gen. După ideologia de gen de la Bruxelles, unii copii au două mame, nu mai există doar femei și bărbați, lumea a devenit binară.
  • Am creat sistemul de impozitare a familiei, care este admirat în toată Europa. 

Foto: Metropol.hu

  • Elita liberală europeană folosește domnia legii pentru a învinge rezistența țărilor rebele, însă o amendă de 1 milion de forinți pe zi pentru civilizația creștină maghiară este un preț mai mic decât cheltuielile cu imigranții ale țării.
  • Liderul maghiar a promis să recupereze banii din aceste amenzi. De asemenea, a menționat așa-numitul pact al migranților și luarea în grijă a câteva sute de migranți, pact despre care crede că este susținut și de partidele de opoziție Tisza și DK.
  • Oricine nu votează cu Fidesz votează în favoarea migrației, care aduce violență și chiar anti-semitism violent. Familiile evreiești părăsesc țările din Occident una după alta, dar aici sunt în siguranță deoarece Fidesz-KDNP le protejează, a mai spus Orban.

Pericolul Ucraina – război de 800 miliarde de euro sau pace?

Alocuțiunea sa nu a omis una din pietrele de temelie ale retoricii care i-a adus popularitate: dezavuarea susținerii Ucrainei. Calea păcii nu este cea a războiului dorit insistent de Bruxelles. iar opțiunile sunt clare: comuniști sau libertate, Pactul de la Varșovia sau NATO, migranți sau  securitate, război sau pace, mai spune premierul Ungariei.

Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026

Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026

  • Tisza și DK vor să convertească economia Ungariei la economia pro-război a Bruxelles-ului.
  • Tineri vor fi recrutați de Bruxelles, vă vor trimite pe front, avertizează Orbán. Potrivit spuselor sale, ucrainienii au mai cerut 800 miliarde de euro, pentru care Bruxelles-ul le cere maghiarilor să stopeze subvențiile pentru populație, reducerile de impozite și creșterea lor, închiderea spitalelor și eliminarea împrumuturilor pentru muncitori, toate acestea cu scopul de a trimite bani în Ucraina.

Trump și noua ordine mondială. O Ungarie măreață din nou

  • Acum există un nou lider mondial care este pro-pace, a mai observat Orbán, cu referire evidentă la vechiul său prieten Donald Trump. 
Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Urusula caută bani să finanțeze războiul”

Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Urusula caută bani să finanțeze războiul”

În viziunea politicianului conservator, ordinea internațională se destramă sub ochii noștri, deoarece Trump i-a dat lovitura de grație. Era acordurilor bilaterale s-a sfârșit, fiind înlocuită de cea a relațiilor personale, intereselor și puterii, pe care o numește era națiunilor. Mai mult, completează premierul, Washingtonul, Beijingul, Moscova și Istanbulul sunt interesate de succesul de azi  al Ungariei. De aceea încheie acorduri cu aceste mari puteri, care, consideră el, vor garanta securitatea țării sale în această nouă ordine mondială.

  • Pacea, prestigiul internațional, o Ungarie măreață și puternică, Fidesz. Iată alegerea sigură. Calea mea este calea Ungariei.
  • Nu există nimic mai important în viața unei națiuni decât unitatea, a încheiat Orbán, proclamând sloganurile partidului de guvernare din cadrul campaniei electorale care abia începe pentru el. Discursul său a fost ovaționat repetat cu “Viva, viva, viva!” din sală.

