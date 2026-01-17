Considerat unul dintre cei mai proeminenți lideri mondiali, premierul maghiar Viktor Orbán și-a pregătit o abilă strategie pentru a rămâne la putere, înțesată cu mesaje populiste care să îi asigure continuitatea. Cel mai longeviv premier al Ungariei repetă anumite narative radicale pe teme sensibile, cu care speră să recupereze teren în preferințele electoratului. Cele mai recente sondaje de opinie îl arată ca favorit pe marele său rival, liderul opoziției Peter Magyar.

Într-un astfel de eveniment foarte recent, Viktor Orbán a vorbit despre cei 106 candidați parlamentari ai Fidesz care trebuie să vorbească despre migranți, gen și război.

Regia lansării celor 106 candidați parlamentari ai partidului de guvernământ Fidesz

Președintele partidului de guvernământ Fidesz a transmis explicit mesajul că vrea ”să triumfe asupra minciunilor, frivolității și cinismului prin înfrângerea opoziției”, mai ales partidul Tisza, la scrutinul din aprilie, scrie publicația nepszava.hu.

Referitor la ce 106 candidați parlamentari, liderul conservator a punctat că aceștia vor susține guvernul Ungariei timp de 4 ani și vor apăra o țară liberă și independentă. Lista de propuneri include 65 de parlamentari experimentați și 41 de noi propuneri, notează metropol.hu. „Alianța este gata pentru lupta electorală”, punctează politicianul.

Premierul a reamintit că partidul său a câștigat toate alegerile parlamentare de când Ungaria a aderat la UE, o performanță neureșită de nicio altă forță politică din țară.

“Leul“ de la Budapesta

În egală măsură, Orbán a anunțat că lista națională comună Fidesz-KDNP va fi prezentată până pe 20 februarie a.c.

Sunt gata de muncă, sunt din nou în formă maximă, chiar și după 20 de ani, a declarat premierul de 63 de ani, Președintele Fidesz și-a început discursul comparându-se cu președinții american, rus și chinez, toții fiind mai vârstnici ca el.

Orbán a precizat, cu o aluzie evidentă, că și el "se simte leu" , apoi i-a rugat pe toți cei 106 candidați Fidesz să se ridice în picioare, prezentându-i ca pe echipa câștigătoare.

Ceva s-a schimbat în lume, frivolitatea a câștigat teren și este posibil să minți fără discriminare. Este exact ce se întâmplă și în politica maghiară. I-am întrebat pe oameni despre tăierea prețurilor la utilități, migrație și război.

Promisiuni trecute și viitoare: bani, taxe, ideologia de gen și pactul migranților

În continuarea discursului său, Orbán a enumerat promisiunile făcute în precedenta campanie electorală, toate îndeplinite.

Am promis 1 milion de locuri de muncă și le-am creat. Pentru perioada următoare acesta a promis un salariu mediu de 1 milion de forinți și un salariu minim de 1000 euro.

Am protejat copiii maghiari de distincția de gen. După ideologia de gen de la Bruxelles, unii copii au două mame, nu mai există doar femei și bărbați, lumea a devenit binară.

Am creat sistemul de impozitare a familiei, care este admirat în toată Europa. Elita liberală europeană folosește domnia legii pentru a învinge rezistența țărilor rebele, însă o amendă de 1 milion de forinți pe zi pentru civilizația creștină maghiară este un preț mai mic decât cheltuielile cu imigranții ale țării.

Liderul maghiar a promis să recupereze banii din aceste amenzi. De asemenea, a menționat așa-numitul pact al migranților și luarea în grijă a câteva sute de migranți, pact despre care crede că este susținut și de partidele de opoziție Tisza și DK.

Oricine nu votează cu Fidesz votează în favoarea migrației, care aduce violență și chiar anti-semitism violent. Familiile evreiești părăsesc țările din Occident una după alta, dar aici sunt în siguranță deoarece Fidesz-KDNP le protejează, a mai spus Orban. Pericolul Ucraina – război de 800 miliarde de euro sau pace?

Alocuțiunea sa nu a omis una din pietrele de temelie ale retoricii care i-a adus popularitate: dezavuarea susținerii Ucrainei. Calea păcii nu este cea a războiului dorit insistent de Bruxelles. iar opțiunile sunt clare: comuniști sau libertate, Pactul de la Varșovia sau NATO, migranți sau securitate, război sau pace, mai spune premierul Ungariei.