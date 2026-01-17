Prima pagină » Știri » Ger năprasnic în România, cea mai friguroasă dimineață de până acum. Unde s-au înregistrat -22 grade Celsius

Ger năprasnic în România, cea mai friguroasă dimineață de până acum. Unde s-au înregistrat -22 grade Celsius

Cristian Lisandru
17 ian. 2026, 11:03, Știri
Ger năprasnic în România, cea mai friguroasă dimineață de până acum. Unde s-au înregistrat -22 grade Celsius

Așa cum au avertizat meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile sunt în scădere, iar cuvântul de ordine în România este „gerul”. Luna ianuarie nu se dezminte, așa cum se întâmplă în ultimii ani, iar mercurul din termometre a coborât constant.

Această dimineață – sâmbătă, 17 ianuarie 2026 – a fost cea mai friguroasă de până acum. Potrivit Meteoplus, la Joseni s-au înregistrat -22 de grade Celsius.

La Miercurea Ciuc au fost -21 de grade, iar la Toplița s-au înregistrat – 19 grade.

Conform ANM, „vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade”.

„Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig”, au mai transmis meteorologii ANM.

Sursa – Meteoplus

Temperaturi înregistrate în România, în această dimineață

Potrivit Meteoplus, la Botoșani și la Rădăuți au fost -18 grade Celsius.

Gândul prezintă și temperaturile care s-au înregistrat în țară, în această dimineață.

  • -18 grade Botoșani
  • -18 grade Rădăuți
  • -18 grade Poiana Stampei
  • -17 grade Iași
  • -17 grade Negrești
  • -16 grade Întorsura Buzăului
  • -16 grade Târgu Lăpuș
  • -15 grade Bârnova
  • -15 grade Stânca Ștefănești
  • -15 grade Roman
  • -15 grade Darabani
  • -15 grade Dej
  • -15 grade Oltenița
  • -14 grade Vaslui
  • -14 grade Bârlad
  • -13 grade București Băneasa
  • -13 grade Cotnari
  • -13 grade Bacău
  • -13 grade Târgu Mureș
  • -13 grade Târgoviște
  • -13 grade Călărași
  • -13 grade Zimnicea
  • -13 grade Sighetu Marmației
  • -12 grade Sfântu Gheorghe CV
  • -12 grade Galați
  • -12 grade Hârșova
  • -12 grade Giurgiu
  • -12 grade Videle
  • -12 grade Titu
  • -12 grade Pătârlagele
  • -11 grade București Afumați
  • -11 grade Fetești
  • -11 grade Brăila
  • -11 grade Cernavodă
  • -11 grade Brașov
  • -11 grade Bistrița

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
15:31
Scandalul Otokar revine! Romtehnica a cerut despăgubiri de 40 de milioane de dolari companiei din Turcia pentru întârzieri în livrarea blindatelor. Controverse uriașe și în cazul autobuzelor Otokar cumpărate de Primăria Capitalei
FLASH NEWS Bărbatul care îi urmărește pe suveraniști peste tot cu mesajul “Marș la Moscova” a fost amendat după ce a proiectat mesajul și la protestele AUR din Capitală
12:28
Bărbatul care îi urmărește pe suveraniști peste tot cu mesajul “Marș la Moscova” a fost amendat după ce a proiectat mesajul și la protestele AUR din Capitală
Gândul de Vreme Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
10:38
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
ULTIMA ORĂ Jandarmii îi caută pe manifestanții care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie la protestul de ieri. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale
08:35, 16 Jan 2026
Jandarmii îi caută pe manifestanții care au încercat să forţeze cordoanele de protecţie la protestul de ieri. S-au dat amenzi şi s-au făcut dosare penale
FLASH NEWS Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
16:59, 15 Jan 2026
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
ULTIMA ORĂ Salvamont Argeş avertizează: „Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş. Evitaţi traseele alpine”
11:48, 15 Jan 2026
Salvamont Argeş avertizează: „Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş. Evitaţi traseele alpine”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Giacomo Billi, prins într-o rețea de relații 'explozive'. Cum și-a agățat vecina (pe care a lăsat-o gravidă) pe casa scării
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cel mai vechi harpon arată că oamenii vânau balene de acum 5.000 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe