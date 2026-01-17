Așa cum au avertizat meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile sunt în scădere, iar cuvântul de ordine în România este „gerul”. Luna ianuarie nu se dezminte, așa cum se întâmplă în ultimii ani, iar mercurul din termometre a coborât constant.

Această dimineață – sâmbătă, 17 ianuarie 2026 – a fost cea mai friguroasă de până acum. Potrivit Meteoplus, la Joseni s-au înregistrat -22 de grade Celsius.

La Miercurea Ciuc au fost -21 de grade, iar la Toplița s-au înregistrat – 19 grade.

Conform ANM, „vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade”.

„Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig”, au mai transmis meteorologii ANM.

Temperaturi înregistrate în România, în această dimineață

Potrivit Meteoplus, la Botoșani și la Rădăuți au fost -18 grade Celsius.

Gândul prezintă și temperaturile care s-au înregistrat în țară, în această dimineață.

-18 grade Botoșani

-18 grade Rădăuți

-18 grade Poiana Stampei

-17 grade Iași

-17 grade Negrești

-16 grade Întorsura Buzăului

-16 grade Târgu Lăpuș

-15 grade Bârnova

-15 grade Stânca Ștefănești

-15 grade Roman

-15 grade Darabani

-15 grade Dej

-15 grade Oltenița

-14 grade Vaslui

-14 grade Bârlad

-13 grade București Băneasa

-13 grade Cotnari

-13 grade Bacău

-13 grade Târgu Mureș

-13 grade Târgoviște

-13 grade Călărași

-13 grade Zimnicea

-13 grade Sighetu Marmației

-12 grade Sfântu Gheorghe CV

-12 grade Galați

-12 grade Hârșova

-12 grade Giurgiu

-12 grade Videle

-12 grade Titu

-12 grade Pătârlagele

-11 grade București Afumați

-11 grade Fetești

-11 grade Brăila

-11 grade Cernavodă

-11 grade Brașov

-11 grade Bistrița

RECOMANDAREA AUTORULUI: