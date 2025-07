Din ce sunt făcuți, de fapt, „crenvurștii din carne” din Kaufland. Reacția APC România

Crenvurștii sunt unul dintre alimentele cele mai consumate de către români, însă inspectorii ANPC trag un semnal de alarmă cu privire la ingredientele pe care le conține. Inspectorii din cadrul instituției au întâlnit într-un supermarket Kaufland o etichetă care le-a atras atenția, de aceea îi îndeamnă pe consumatori să fie mereu atenți la lista de ingrediente.

Inspectorii ANPC se străduiesc să fie mereu vigilenți când vine vorba de siguranța consumatorilor, de aceea aceștia atrag atenția asupra unei etichete întâlnite în supermarketul Kaufland la crenvurști. Acest aliment, preferat de mulți români, este considerat de la sine un produs din carne, așa că o etichetă care menționează acest detaliu a trezit suspiciuni inspectorilor ANPC.

Reprezentanții instituției au precizat în cadrul unei postări pe Facebook că, în supermarketul Kaufland, au observat la vânzare un anumit sortiment de crenvurști, promovat cu eticheta „crenvurști din carne”. Inspectorii au solicitat eticheta originală a acestui produs și au rămas surprinși când au văzut că, de fapt, conține doar 40% carne de pui.

Alte ingrediente care constituie 60% din așa-zișii crenvurști din carne sunt soia, conervanți, sulfiți, lapte, coloranți și arome artificiale.

ANPC: „Dacă acești crenvurști sunt etichetați clar „din carne”, atunci ceilalți ce conțin”

„Crenvurști din carne!” – Serios? Când am văzut această etichetă pusă de Kaufland pe un anumit sortiment de crenvurști, înconjurat de alte mărci de crenvurști, am rămas muți de uimire. Instantaneu, ne-au apărut suspiciuni: dacă acești crenvurști sunt etichetați clar „din carne”, atunci ceilalți ce conțin de fapt? Curioși din fire, am cumpărat patru bucăți și am rugat vânzătoarea să ne pună unul cu tot cu etichetă. Vă lăsăm pe dumneavoastră să descoperiți compoziția acestor crenvurști „din carne”, după cum sunt etichetați de Kaufland.

Totodată, așteptăm și din partea dumneavoastră sugestii pentru o eventuală sesizare la ANPC privind acest mod, cel puțin ambiguu, de etichetare.

Acțiune derulată în cadrul campaniei naționale de informare și educare a consumatorilor „Să învațăm să înțelegem eticheta!”, a transmis ANPC pe pagina de Facebook.

