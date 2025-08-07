Din seria gafelor în contextul decesului lui Ion Iliescu, o jurnalistă TVR „a botezat” Spitalul Agrippa Ionescu. Ce nume i-a dat unității medicale

În zilele agitate dinaintea și de după decesul fostului președinte al României, un alt reporter de televiziune a gafat în direct, pe lângă cel care l-a declarat decedat pe actualul șef al statului.

Numele Spitalul Agrippa Ionescu, unde a fost internat fostul președinte Ion Iliescu în ultimele zile de viaţă le-a dat de furcă reporterilor care au transmis în direct, relatează scrie Paginademedia.ro, la sesizarea unui telespectator.

Astfel, la un jurnal TVR Info, numele de „Agrippa Ionescu” a trimis- pe jurnalista TVR cu gândul la un alt nume.

„Ce ştim până în acest moment este că Ion Iliescu este considerat de către medici un pacient critic. Asta ne-au transmis încă de sâmbătă, din momentul în care reprezentanţii spitalului Grigore Antipa din Capitală au precizat că starea de sănătate a fostului preşedinte Ion Iliescu s-a deteriorat”, a transmis reporterița.

„Ion Iliescu revine la Palatul Cotroceni”

Încurcătura vine după ce o altă jurnalistă, de la Euronews, a vorbit de „trupul neînsufleţit al preşedintelui Nicuşor Dan, depus la Palatul Cotroceni”.

Un alt titlu remarcat de Paginademedia.ro în tumultul ultimelor zile este o burtieră de la Digi 24, din ziua în care trupul lui Ion Iliescu a fost depus la sediul Administrației Prezidențiale: „Ion Iliescu revine la Palatul Cotroceni”.

Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare, în prezența oficialităților, a foștilor și actualilor demnitari, dar și a celor care l-au cunoscut îndeaproape.

Guvernul a declarat joi, 7 august 2025, zi de doliu național în memoria primului președinte ales democratic după Revoluția din 1989.

