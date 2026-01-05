Prima pagină » Sport » Ce BUGET îi trebuie lui Dinamo pentru îndeplinirea visului de a juca în Liga Campionilor

Ce BUGET îi trebuie lui Dinamo pentru îndeplinirea visului de a juca în Liga Campionilor

05 ian. 2026

Dinamo ar putea juca într-o competiție europeană, iar în acest sezon roș-albii au șanse de a câștiga titlul în Superliga.

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a spus că un buget de 20 de milioane de euro ar putea face ca echipă să se califice inclusiv în Liga Campionilor.

„Câinii” nu mai joacă în Europa din 2017, când au fost în preliminariile Europa League.

„Din punctul nostru de vedere, un buget de 20 de milioane de euro gestionat foarte corect, cu acel procent pentru partea salarială, adică în zona de 60%, ar trebui să-i asigure lui Dinamo o prezenţă în grupele de Europa League sau Champions League“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Ziarul Financiar.

Acum, clubul are deficit de 2.5 milioane de euro, de când a fost în insolvență. „De când am intrat la Dinamo este al treilea an când este un deficit operaţional. Noi venim după multe provocări: insolvenţă, lipsă de rezultate sportive, lipsă de atitudine în zona administrativă apropo de exploatarea potenţialului de brand. Dacă ne referim doar la ceea ce înseamnă operaţional, fără să ne gândim la datoriile mai vechi, costul apropo de insolvenţă, datoriile pe care le-am dus din insolvenţă, suntem undeva la 2,5 milioane de euro”, a declarat acesta.

Andrei Nicolescu a anunțat și câți bani pot veni la Dinamo de la sponsori: „Noi am ţintit trei milioane, dar cred că e undeva spre cinci milioane în contextul în care Dinamo performează fără fluctuaţii. Targetul a fost trei milioane, dar nu atingem decât 2,3 milioane de euro, datorită istoricului de brand. Există şi o reticenţă apropo de oamenii de business în România cu alăturarea de fotbal, datorită aceleiaşi poveşti, respectiv manageri care apăreau în media şi în presă pe alte poveşti decât ceea ce se întâmpla pentru clubul respectiv. Şi atunci există această frică de asociere. După sezonul trecut, pe noi cel puţin ne-a afectat şi modalitatea în care a evoluat economia şi toate zvonurile referitoare la economie, ce se va întâmpla. Deşi discuţiile au fost mult mai uşoare, când a fost vorba de bani, deschiderea a fost destul de mică“.

