Kash Patel, directorul FBI, se va confrunta cu două audieri în Congres, din partea membrilor Senatului și Camerei Reprezentanților, în dosarul asasinării activistului conservator Charlie Kirk. Oficialul este obiectul unor critici acerbe pentru modul în care a instrumentat ancheta în cazul care a bulversat America.

Directorul FBI, unul din oamenii de încredere ai președintelui Donald Trump, va fi audiat în Congres privind ancheta morții lui Charlie Kirk, relatează BBC.

Kash Patel a făcut gafe în lanț

Luni, acesta a recurs la un gest atipic, apărând de două ori la televiziunea de largă audiență Fox News. În ziua în care Kirk a fost ucis, chiar înainte ca autoritățile să înceapă conferința de presă, directorul FBI a postat pe X următorul mesaj:

„Persoana implicată în tragicul incident de astăzi, care i-a luat viața lui Charlie Kirk, se află acum în custodie”.

Comentariul său a provocat confuzie, deoarece oficialii prezenți la conferința de presă au observat că suspectul era încă liber. Câteva ore mai târziu, Patel a revenit cu un alt mesaj fără să-și ceară scuze, explicând: „Persoana aflată în custodie a fost eliberată după interogatoriul desfășurat de autorități”.

Luni, într-un interviu acordat Fox News, Patel a subliniat că doar „a fost transparent”. „Aș fi putut formula altfel mesajul în căldura momentului? Sigur. Dar regret că l-am postat? Absolut deloc”, a declarat șeful FBI.

Suspectul apare pentru prima dată în fața instanței

Directorul FBI urmează să fie interogat în Congres, marți, cu doar câteva ore înainte ca suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, să apară pentru prima dată în fața instanței din statul Utah.

De notat că Patel va fi audiat în fața Comitetului Judiciar al Senatului, urmând să fie supus unei examinări privind modul în care a gestionat acest caz care a îndoliat America.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Bloomberg: FBI a CENZURAT referirile la Trump din dosarele Epstein. „O sarcină herculeană”: 1.000 de agenți au analizat 100.000 de documente

JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”