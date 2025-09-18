Prima pagină » Actualitate » Directorul general al ROMAERO, Bogdan Costaș, și-a dat DEMISIA. „Nu am primit niciun semnal de susținere”

Bianca Dogaru
18 sept. 2025, 16:24, Actualitate
Bogdan Costaș, directorul general al ROMAERO, și-a anunțat demisia, invocând lipsa unui semnal de sprijin din partea acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Demisia vine după o perioadă extrem de agitată pentru compania strategică, în care în spațiul public au apărut informații pe care Costaș le consideră „incomplete și pe alocuri eronate”, cu efect direct asupra relațiilor cu partenerii internaționali și asupra contractelor aflate în derulare.

„În ultimele două săptămâni au apărut în spațiul public informații incomplete și pe alocuri eronate despre ROMAERO. Astfel de informații pot afecta direct relațiile cu partenerii, pot crea disfuncționalități în derularea contractelor existente și pot bloca semnarea unora noi. Aviația este o lume mică, bazată pe relații interumane, încredere și respect. Contractele nu se semnează pe TikTok, ci după negocieri serioase, uneori întinse pe luni, când partenerii ajung să se cunoască.”

Deși a preluat mandatul într-o perioadă critică, cu pierderi masive și restanțe salariale, Costaș arată că ROMAERO a revenit pe profit în prima jumătate a anului 2025.

„În calitate de acționar majoritar și reprezentant al statului român, MEDAT ar trebui să fie cel mai interesat de redresarea ROMAERO, companie strategică. În prezent, cifrele arată clar trendul ascendent al companiei. Astfel, în primul semestru din 2025, ROMAERO a trecut pe profit: rezultat brut de 2,52 milioane lei, față de pierderea de 24,7 milioane lei în aceeași perioadă din 2024. Cifra de afaceri netă a crescut cu 56,6%, la 36,5 milioane lei, cu avansuri pe toate liniile: fabricație aerostructuri +67%, MRO civil +91% și MRO militar +51%. După preluarea mandatului meu, în august 2023, am renegociat contracte și prețuri, am diversificat portofoliul de clienți și am stabilizat programele strategice.”

Totuși, Costaș avertizează că, în lipsa stabilității și a unui semnal public de susținere, ROMAERO rămâne „pe gheață subțire”:

„Toate aceste proiecte duc la o singură concluzie, dacă nu vorbim de rea-voință: ROMAERO este pe un trend ascendent, dar pe gheață subțire. Nu trebuie să ne oprim din mers, pentru că există riscul ca gheața să se spargă și compania să se ducă la fund. Stabilitatea și predictibilitatea managerială sunt esențiale pentru a continua redresarea începută în 2023. Pentru aceasta este nevoie de un semnal public clar de susținere, pentru a consolida încrederea partenerilor (peste 80% externi), de stoparea transmiterii de informații eronate în spațiul public, care altfel deteriorează relațiile comerciale și se reflectă deja negativ în rezultatele financiare (iulie–august) și de sprijin concret pe componenta militară.”

Fostul director general și-a exprimat speranța că noua conducere va continua procesul de redresare și va transforma ROMAERO într-un reper profitabil al industriei aeronautice românești.

Sursa foto: ROMAERO

