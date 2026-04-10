Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu”     

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie, la cimitirul Bellu din Capitală. Fiul acestuia, Răzvan Lucescu, i-a adus un scurt omagiu în cadrul slujbei care s-a desfășurat într-un cadru privat.

În ultimele două zile, Răzvan a stat în permanență la Arena Națională pentru a-i saluta pe toți cei care au venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu.

Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Vineri, în timpul slujbei de înmormântare, Răzvan a ținut un scurt discurs. „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața.

Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: «A meritat absolut totul, sunt satisfăcut».

Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a spus Răzvan Lucescu, conform basilica.ro.

În cadrul aceleiași ceremonii au mai vorbit președintele FRF, Răzvan Burleanu, dar și fostul patron al Rapidului, George Copos.

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

