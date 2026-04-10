Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu”     

Galerie Foto 7

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie, la cimitirul Bellu din Capitală. Fiul acestuia, Răzvan Lucescu, i-a adus un scurt omagiu în cadrul slujbei care s-a desfășurat într-un cadru privat.

În ultimele două zile, Răzvan a stat în permanență la Arena Națională pentru a-i saluta pe toți cei care au venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu.

Vineri, în timpul slujbei de înmormântare, Răzvan a ținut un scurt discurs. „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața.

Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: «A meritat absolut totul, sunt satisfăcut».

Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a spus Răzvan Lucescu, conform basilica.ro.

În cadrul aceleiași ceremonii au mai vorbit președintele FRF, Răzvan Burleanu, dar și fostul patron al Rapidului, George Copos.

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
18:15
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
FLASH NEWS JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad
18:08
JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad
FLASH NEWS Soții Macron l-au vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce preocupări comune au președintele francez și Suveranul Pontif
17:16
Soții Macron l-au vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce preocupări comune au președintele francez și Suveranul Pontif
EXCLUSIV Cum se apără Nicușor Dan în fața asaltului Rezist. Bușcu: Practică un infantilism de clasa a 4-a/E un amatorism total
16:44
Cum se apără Nicușor Dan în fața asaltului Rezist. Bușcu: Practică un infantilism de clasa a 4-a/E un amatorism total
ALEGERI Orbán conduce Ungaria din 2010, dar pierde în sondaje tot de atâta vreme. Cum arată ultimele cifre pentru votul de duminică
16:26
Orbán conduce Ungaria din 2010, dar pierde în sondaje tot de atâta vreme. Cum arată ultimele cifre pentru votul de duminică
ACTUALITATE Un incendiu a mistuit o hală de producție din Sălaj. A fost emis mesaj Ro-Alert
16:22
Un incendiu a mistuit o hală de producție din Sălaj. A fost emis mesaj Ro-Alert

Cele mai noi

Trimite acest link pe