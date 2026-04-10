Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!"

Florin Răducioiu, unul dintre „copiii” lui Mircea Lucescu, a postat pe rețelele sociale o scrisoare adresată marelui antrenor, decedat la 80 de ani și opt luni.

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare, după slujba de la biserica Sfântul Elefterie, unde a fost prezent și Gigi Becali.

Mircea Lucescu este unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului.

„Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten , Nea Florică Dumitrache…
Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani…
Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat.
Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Brașov , când Gică , copilul tău , ne-a dat iarăși gol. Dar ce îți mai plac, Nea Mircea , meciurile cu Steaua…
Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună.
Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine…
Bună dimineața, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata , nu ajungeam aici…
Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta…”, a scris , 56 de ani, pe Instagram.

