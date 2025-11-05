DNA ajunge de la „pui cu salmonella” la o grupare de rezerviști. „Sistem ocult de protecție”: oameni din Armată, SIE, SRI, DNA – vizați de ancheta procurorilor. Legături cu gruparea Potra – Georgescu

În centrul cazului anchetat de DNA Iași se află controversatul om de afaceri din Vaslui Fănel Bogos. Acesta, potrivit unor surse, vindea pui cu salmonella – și pentru că DSV Iași i-ar fi dat amendă în urma controalelor – nu putea recupera subvenția de la stat, așa că ar fi făcut intervenții prin diverse persoane pentru schimbarea șefului DSV Iași.

Pentru schimbarea șefului DSV Iași ar fi intervenit 3 grupări formate din rezerviști, foste cadre militare, cu legături în Armată, servicii secrete ( SRI, SIE) și chiar foști procurori DNA.

Fănel Bogos are și antecedente. Proprietar al companiei Vanbet, a fost reținut în data de 22 octombrie 2025 de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, fiind acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”.

În trecut omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, patronul al Vanbet, unul dintre cei mai mari producători de ouă din România, a fost mai fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru că a dat şpagă ca să elimine un concurent de pe piaţă.

Printre personajele suspecte în acest caz mai sunt:

Cristian Bălan, care s-ar fi prezentat fost cadru SIE.

Personaj-cheie în dosarul ”Mită la Aeroport”, cu preocupări infracționale multiple, se lăuda în fața partenerilor că a preluat brandurile Carpați și Snagov și amenința cu Ambasada Rusiei.

Acesta a mai fost implicat în afacerile de la Aeroportul Otopeni și se lăuda cu relații la Ambasada Rusiei și cu legătura apropiată pe care ar fi avut-o cu un procuror DNA.

DNA a făcut în trecut și ”portretul” afaceristului Cristi Bălan în dosarul ”Mită la Aeroport”: ”Anturaj periculos, om violent” / ”Dau un cuțit în cap!”.

Nicolae Iană, fost general SIE, apropiat de gruparea Potra – Călin Georgescu, cu relații în țările arabe

Vasile Doană – fost șef al Secției Militare a DNA

DNA face astăzi 23 percheziții în Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, Bucuresti, Prahova, Hunedoara, Timisoara.

Dosarul vizează săvârsirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influentă, șantaj, dare de mită si folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

„Analiza sistemelor relaționale formate din oameni politici, foste cadre militare din cadrul S.I.E și S.R.I, jurnaliști, foști magistrați și persoane cu o mare influență în mediul politic și administrativ, relevă conturarea unui sistem ocult de influență și protecție, configurat în jurul societății administrate de Bogos Fănel, având ca finalitate legitimarea și perpetuarea unor activități cu caracter ilegal, activități care sunt de natură a pune în pericol sănătatea publică.

Structura și dinamica acestui sistem indică existența unor interconexiuni între mediul economic, politic și administrativ, care, deși nu se manifestă explicit în spațiul public, generează efecte concrete în plan decizional și financiar.

Acest sistem ocult se bazează pe un mecanism relațional piramidal, în cadrul căruia legăturile personale, interesele economice comune și dependențele instituționale creează o rețea de influență și protecție reciprocă. În vârful acestei structuri se regăsesc actori economici cu resurse semnificative și conexiuni politice directe, care își asigură sprijinul decidenților publici prin transferuri de beneficii, susțineri politice, sau promisiuni de avantaje materiale ori de imagine.

La nivel operațional, sistemul funcționează prin canale informale de comunicare și coordonare, care substituie mecanismele legale de control și decizie.

Aceste canale permit orientarea deciziilor administrative sau politice în sensul favorizării intereselor economice ale grupului, creând impresia unei conformități formale cu legea, în timp ce esența acțiunilor rămâne contrară normelor de legalitate și etică publică.

Relațiile dintre reprezentanții mediului politic și cei ai societății administrate de Bogos Fănel indică o formă sofisticată de simbioză de interese, în care influența politică este utilizată pentru crearea unui cadru aparent legal activităților economice neconforme.

Prin contracte, parteneriate comerciale, sponsorizări sau alte instrumente financiare, se asigură o legitimare artificială a activităților ilegale, oferindu-li-se o aparență de normalitate și stabilitate economică”, arată surse judiciare.

