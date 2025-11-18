Atenție la „donații” înșelătoare. DNSC avertizează că escrocii profită de sărbători și lansează ONG-uri fantomă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă înaintea sărbătorilor de iarnă. Valul de generozitate al românilor devine, în fiecare an, ținta preferată a infractorilor cibernetici. În loc să ajungă la copii bolnavi, persoane vulnerabile sau cauze reale, donațiile riscă să intre direct în buzunarele escrocilor.
Potrivit DNSC, atacatorii creează ONG-uri fictive, site-uri identice cu cele originale sau campanii emoționale care împing oamenii să tirmită bani „rapid, acum, fără să stea pe gânduri”.
Cum îți dai seama că e o țeapă
Instituția explică faptul că escrocii urmăresc două lucruri simple: banii tăi și datele tale personale. Iar procesul este atât de bine camuflat încât mulți donează fără să bănuiască pericolul.
DNSC recomandă câteva verificări esențiale:
