Atenție la „donații” înșelătoare. DNSC avertizează că escrocii profită de sărbători și lansează ONG-uri fantomă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă înaintea sărbătorilor de iarnă. Valul de generozitate al românilor devine, în fiecare an, ținta preferată a infractorilor cibernetici. În loc să ajungă la copii bolnavi, persoane vulnerabile sau cauze reale, donațiile riscă să intre direct în buzunarele escrocilor.

Potrivit DNSC, atacatorii creează ONG-uri fictive, site-uri identice cu cele originale sau campanii emoționale care împing oamenii să tirmită bani „rapid, acum, fără să stea pe gânduri”.

Cum îți dai seama că e o țeapă

Instituția explică faptul că escrocii urmăresc două lucruri simple: banii tăi și datele tale personale. Iar procesul este atât de bine camuflat încât mulți donează fără să bănuiască pericolul.

DNSC recomandă câteva verificări esențiale:

Asigură-te că organizația există și apare în registre oficiale.

Verifică site-ul cu atenție. O literă schimbată sau o extensie ciudată arată un site clonat.

Nu accesa linkuri primite prin mesaje private, e-mail sau social media.

Ferește-te de campanii care creează panică: „donează acum!”, „grăbește-te!”.

