DOCUMENT | Gândul publică integral Ordonanța care oprește investițiile prin PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență pentru gestionarea investițiilor finanțate din PNRR și fonduri publice naționale, motivând necesitatea atenuării riscului fiscal sistemic generat de supracontractarea masivă a proiectelor de infrastructură. Măsurile propuse vizează în special proiectele finanțate prin PNRR și Anghel Saligny și stabilesc restricții clare pentru limitarea angajamentelor financiare viitoare.

Potrivit Notei de fundamentare, se urmăreşte „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională, generat de o supracontractare masivă şi necorelată cu realităţile bugetare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene, în special prin Politica de Coeziune şi Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”.

De asemenea, se are în vedere „diminuarea portofoliul de angajamente financiare viitoare care depăşeşte în mod manifest capacitatea de susţinere a bugetului naţional, prin menţinerea acelor proiecte care au şanse reale de a se implementa în termenul final al PNRR”.

PSD susține că actuala formă a proiectului nu a fost discutată în consens cu partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor social-democrați. Partidul cere introducerea unor criterii obiective pentru evaluarea proiectelor deja aflate într-un stadiu avansat de execuție, pentru a preveni blocaje nejustificate și decizii care ar putea afecta investițiile.

Conducerea PSD a anunțat că va propune, în cadrul Biroului Permanent Național de luni, un set de amendamente pentru revizuirea ordonanței, respectând constrângerile bugetare, dar protejând în același timp proiectele avansate din PNRR.

Prin Ordonanță se stabilește suspendarea încheierii de contracte, decizii și ordine de finanțare pentru proiectele PNRR și fonduri publice naționale, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificărilor din PNRR.

Documentul prevede excepții doar pentru proiectele temeinic justificate, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și am Ministerului Finanțelor, în vederea accelerării implementării investițiilor și respectării jaloanelor și țintelor PNRR. Proiectele cu progres fizic mai mare de 30% vor continua doar dacă finalizarea lor este asigurată înainte de 31 august 2026.

De asemenea, documentul introduce reguli stricte pentru derularea contractelor de achiziții publice, suspendarea angajamentelor legale pentru noi proiecte finanțate din fonduri publice și instituie mecanisme pentru prioritizarea investițiilor în funcție de maturitate și sustenabilitate financiară.

Guvernul justifică măsurile ca fiind necesare pentru restabilirea disciplinei bugetare. prevenirea pierderilor și a riscurilor de litigii, dar și pentru menținerea traiectoriei fiscale asumate de România în cadrul PNRR.

