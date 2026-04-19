Doi bărbați, un ucrainean și un român, arestați după ce au jefuit o sală de jocuri și au fugit cu peste 10.000 de lei

Un ucrainean de 26 de ani și un român de 41 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au jefuit o sală de jocuri din Galați și au sustras peste 10.000 de lei. Potrivit polițiștilor, atacul a fost planificat, iar unul dintre bărbați a intrat în local cu fața acoperită și a amenințat angajatele cu un cuțit.

Ucrainean mascat, amenințare cu cuțitul și sprijin din interior

”Doi bărbaţi, de 26 de ani (cetăţean ucrainean) şi 41 de ani (din municipiul Galaţi), cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, au fost arestaţi preventiv, pentru 30 de zile, după ce au fost reţinuţi, pentru 24 de ore, de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Galaţi, cu sprijinul structurilor de specialitate ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi”, anunţă, duminică, IPJ Galați.

Ancheta arată că fapta ar fi fost comisă marți, în municipiul Galați, de cei doi suspecți.

”Bărbatul de 26 de ani, având faţa acoperită şi fiind înarmat cu un cuţit, ar fi ameninţat angajatele societăţii comerciale şi ar fi sustras 10.644 de lei, după care ar fi părăsit locul faptei. Cel de-al doilea bărbat ar fi sprijinit activitatea infracţională, atât înainte, cât şi după comiterea faptei”, au mai precizat poliţiştii.

Incidentul a fost sesizat la 112 de către angajata sălii de jocuri, moment în care polițiștii au demarat intervenția și ulterior ancheta.

