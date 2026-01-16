Doi frați din Bacău au fost găsiți carbonizați în casa care a luat foc

Tragedie în localitatea Gura Văii din Bacău. Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 43 de ani, frați, au murit carbonizați, în noaptea de joi spre vineri, după ce casa lor a fost mistuită de flăcări.

Incendiul s-a produs în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, din județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri.

Doi frați au fost găsiți carbonizați în casa lor dintr-o localitate din Bacău

Au intervenit pompierii de la ISU Bacău cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 mp.

Din păcate, în urma incendiului au rezultat două victime, un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani și o femeie de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cele două victime erau frați.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coș de fum sau burlan deteriorat.

ISU Bacău a reamintit cetățenilor cât de importantă este verificarea periodică a coșurilor de fum și a instalațiilor de evacuare, pentru a preveni astfel de evenimente tragice.

