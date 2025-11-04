Un muncitor italian, rănit grav în prăbușirea Torre dei Conti din centrul Romei, povestește momentele de groază și disperare trăite în timp ce încerca să scape. Un sucevean de 66 de ani a murit după ce a fost strivit de turnul istoric din capitala Italiei și a așteptat mai multe ore sub dărâmături să fie salvat de forțele de intervenție.

În final românul în vârstă de 66 de ani a fost salvat, dar a murit în timp ce era transportat cu ambulanța către spital. Colegul său italian oferă o mărturie tulburătoare. „Totul se prăbușea, am încercat să fugim, apoi nu-mi mai amintesc nimic”, a declarat italianul de 66 de ani pentru Corriere della Sera.

Italianul nu știe încă nimic de moartea colegului său român

Gaetano La Manna, internat la spitalul San Giovanni Addolorata, se numără printre muncitorii surprinși de prăbușirea parțială a Torrei dei Conti. Exceptând românul rămas sub dărâmături, care a murit, el este cel care a avut cel mai mult de suferit în urma nefericitului incident.

Lui Gaetano i s-a suturat o rană la ceafă, are un hematom mare la tâmpla stângă și nasul fracturat. Este conștient, stabil, dar nu știe încă despre colegul său prins sub dărâmături.

„Eram la etajul 4 al schelei, curățam tencuiala când am auzit un zgomot. Am văzut praful ridicându-se din cauza cedării unui arc lângă zona liftului și am fugit imediat în jos. Totul se cutremura și, când eram la etajul al doilea, a avut loc prăbușirea. Din acel moment nu-mi mai amintesc nimic”, povestește bărbatul.

Originar din Cosenza, este aproape de aceeași vârstă cu românul din Suceava, prins sub cărămizi din cauză că se afla în interiorul structurii. Stroici locuia de ani de zile în Italia împreună cu soția, care a asistat la operațiunile echipelor de salvare împreună cu ambasadoarea României, Gabriela Dancău, și cu doi colegi ai soțului său, tot români, care au scăpat nevătămați.

„Un nor imens ne-a învăluit în timp ce cădeau bucățile de moloz”

„ Totul s-a întâmplat în câteva secunde”, mărturisește un alt coleg român al lui Stroici pentru publicația italiană.

„Un nor imens ne-a învăluit în timp ce cădeau bucățile de moloz. M-am gândit imediat să ies din acel infern. Am văzut un furtun de apă de la un balcon, m-am gândit să mă cobor cu el, dar m-au salvat pompierii și doi colegi.

Schela pe care se aflau el și ceilalți doi a rezistat, fiind coborâți apoi de o macara: „Mi-a fost frică, sigur — mai spune el —, dar acum suntem aici cu toții pentru colegul și prietenul nostru”.

Amintirile celuilalt coleg român sunt aproape similare, dar au în comun disperarea traumei: „Totul s-a întâmplat brusc”, spune acesta încă șocat. „E imposibil de descris ce s-a întâmplat. Când am înțeles că eram în pericol, am încercat să ne protejăm, apoi am văzut doar norul de praf care ne-a învăluit. Din fericire, salvatorii au venit la scurt timp”.

A doua prăbușire a avut loc la aproape o oră după prima

Prietenii lui Stroici au asistat la a doua prăbușire, la circa o oră după prima, când erau în totală siguranță. Aveau doar praf pe corp și câteva zgârieturi. Totuși, pentru a rămâne aproape de colegul lor, au refuzat să fie duși la spital. Noua bubuitură i-a surprins acolo, panicați de soarta românului prins sub dărâmături.

Grupul lor de muncă este unul cu o experiență deosebită. Compania Edilerica s-a ocupat de restaurarea Mausoleului-Ossuar Garibaldino, a Turnului Savelli și a monumentului dedicat Anitei Garibaldi. Tot la Roma, a lucrat și la Castel Sant’Angelo și la biserica Sfintei Treimi a pelerinilor din Campo de’ Fiori.

