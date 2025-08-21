Prima pagină » Știri politice » Bolojan se plânge, după modificarea condițiilor de retragere a pensiilor private: Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe

Bolojan se plânge, după modificarea condițiilor de retragere a pensiilor private: Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe

21 aug. 2025, 19:16, Știri politice
Bolojan se plânge, după modificarea condițiilor de retragere a pensiilor private: Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe

„Pilonul 2 de pensii mi-a căzut în brațe”, spune premierul Ilie Bolojan, la câteva ore după ce Guvernul adoptă  noul proiect de lege referitor la pensiile private schimbă regulile de retragere.

Acesta acuză că reforma trebuia făcută de 17 ani.

Pilonul II de pensii mi a căzut în brațe, dacă pot să spun așa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani. Din păcate, a fost amânată, afirmă premierul, la Antena 1.

Premierul punctează că acest proiect de lege, care urmează să fie dezbătut în Parlament și poate fi modificat în Parlament, va duce la o „funcționare predictibilă a acestui sistem de pensii”.

„Trebuie să renunțăm la lucrurile care pot să creeze situații problematice și în condițiile în care ai putea să tragi, fără niciun fel de condiție, toți banii la început, într-o situație de criză, într-o situație de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situația în care un număr foarte mare de cetățeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicații pentru plata pensiilor private pentru ceilalți cetățeni care ar rămâne în sistem”, completează Bolojan.

Bolojan ține să sublinieze că modificările nu servesc statului, ci folosesc cetățenilor, pentru că au garanția „toți, nu doar 1, 2 sau nu doar cei care într-o situație de criză și ar putea trage toți banii, ceea ce ar duce la probleme de plată pentru ceilalți cetățeni”.

„Banii nu sunt administrați de Guvern, nu sunt folosiți de Guvern, ca să fim bine înțeleși, ci sunt administrați de fonduri de pensii private”, mai spune premierul. (…) Față de ceea ce s-a propus inițial, astăzi am aprobat un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură în anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, spune Bolojan.

Guvernul a adoptat, joi, proiectul referitor la plata pensiilor private, în forma modificată. Astfel, cuantumul de retragere crește de la 25% la 30%, restul sumelor urmând să fie achitat eșalonat pe o perioadă de 8 ani.

„Valoarea pe care o persoană are posibilitate să o retragă la începutul perioadei de plata s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a spus, după ședința de Guvern, Dan Armeanu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară, despre principalele modificări privind Pilonul II de pensii.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Pilonul 2 de pensii îi încaieră pe influencerii Guran – Guda

Năsui scrie că Bolojan n-a luat lumină de la liberali, pentru Pilonul 2: „Ce se întâmplă cu banii? Produc comisioane pentru administratori”

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”
20:01
Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști”
POLITICĂ PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat
20:01
PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat
EXTERNE Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
20:01
Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
VIDEO Bolojan nu și-a pus problema să DEMISIONEZE, chiar dacă stă cu „mandatul pe masă”
19:42
Bolojan nu și-a pus problema să DEMISIONEZE, chiar dacă stă cu „mandatul pe masă”
GUVERN Impozitul va crește cu 70%. Ilie Bolojan: Ani de zile nu am ajustat în multe localități impozitele locale cu rata inflației
19:29
Impozitul va crește cu 70%. Ilie Bolojan: Ani de zile nu am ajustat în multe localități impozitele locale cu rata inflației
Mediafax
Rezerviștii din București și Ilfov au primit 'ordine de chemare'. Explicațiile MApN
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Ce spune Ilie Bolojan despre posibila sa demisie. Declarații neașteptate
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cum ar fi putut fi salvată Georgiana, tânăra care a murit pe A1 alături de iubitul ei! Aceasta ar fi lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Vizita medicală pentru permis auto dacă ai peste 70 de ani. Care este intervalul și ce trebuie să faci
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
TAXĂ specială pentru gunoi. Primăria pregătește schimbarea pentru utilizatorii casnici și non-casnici: Pentru acoperirea costurilor serviciului
Evz.ro
Externat dintr-un spital privat, reinternat la stat. Cine plătește tratamentul și cum se stabilește. Document
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
HOROSCOP 22 august 2025. O zodie este pusă la grea încercare! O așteaptă pierderi financiare și trădări. Primește lovitura de care se temea cel mai mult!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Cercetătorii au creat cea mai sintetică formă de viață de pe Pământ
ACTUALITATE Florin Călinescu: „Doresc ca cetățean care am fost la REVOLUȚIE, să se restabilească dreptatea”
20:10
Florin Călinescu: „Doresc ca cetățean care am fost la REVOLUȚIE, să se restabilească dreptatea”
TRAGEDIE O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere
20:05
O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere
SPORT Sport Arena Streetball pregătește un weekend SPECTACULOS în Timișoara
19:51
Sport Arena Streetball pregătește un weekend SPECTACULOS în Timișoara
NEWS ALERT VIDEO | Trump crede că era bine ca Ucraina să fi atacat Rusia /Președintele SUA se distanțează de organizarea summitului Putin-Zelenski
19:24
VIDEO | Trump crede că era bine ca Ucraina să fi atacat Rusia /Președintele SUA se distanțează de organizarea summitului Putin-Zelenski
JUSTIȚIE Florian Coldea a ieșit la ATAC. Îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag, că vrea să îi transforme dosarul într-un trofeu și un scut
19:15
Florian Coldea a ieșit la ATAC. Îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag, că vrea să îi transforme dosarul într-un trofeu și un scut
GALERIE FOTO Ilie Bolojan anunță PRIORITIZAREA investițiilor, după consultările cu miniștrii pentru proiectele PNRR
18:58
Ilie Bolojan anunță PRIORITIZAREA investițiilor, după consultările cu miniștrii pentru proiectele PNRR