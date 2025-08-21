„Pilonul 2 de pensii mi-a căzut în brațe”, spune premierul Ilie Bolojan, la câteva ore după ce Guvernul adoptă noul proiect de lege referitor la pensiile private schimbă regulile de retragere.

Acesta acuză că reforma trebuia făcută de 17 ani.

Pilonul II de pensii mi a căzut în brațe, dacă pot să spun așa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani. Din păcate, a fost amânată, afirmă premierul, la Antena 1.

Premierul punctează că acest proiect de lege, care urmează să fie dezbătut în Parlament și poate fi modificat în Parlament, va duce la o „funcționare predictibilă a acestui sistem de pensii”.

„Trebuie să renunțăm la lucrurile care pot să creeze situații problematice și în condițiile în care ai putea să tragi, fără niciun fel de condiție, toți banii la început, într-o situație de criză, într-o situație de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situația în care un număr foarte mare de cetățeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicații pentru plata pensiilor private pentru ceilalți cetățeni care ar rămâne în sistem”, completează Bolojan.

Bolojan ține să sublinieze că modificările nu servesc statului, ci folosesc cetățenilor, pentru că au garanția „toți, nu doar 1, 2 sau nu doar cei care într-o situație de criză și ar putea trage toți banii, ceea ce ar duce la probleme de plată pentru ceilalți cetățeni”.

„Banii nu sunt administrați de Guvern, nu sunt folosiți de Guvern, ca să fim bine înțeleși, ci sunt administrați de fonduri de pensii private”, mai spune premierul. (…) Față de ceea ce s-a propus inițial, astăzi am aprobat un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură în anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, spune Bolojan.

Guvernul a adoptat, joi, proiectul referitor la plata pensiilor private, în forma modificată. Astfel, cuantumul de retragere crește de la 25% la 30%, restul sumelor urmând să fie achitat eșalonat pe o perioadă de 8 ani.

„Valoarea pe care o persoană are posibilitate să o retragă la începutul perioadei de plata s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a spus, după ședința de Guvern, Dan Armeanu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară, despre principalele modificări privind Pilonul II de pensii.

