Prima pagină » Actualitate » Petrișor Peiu îl desființează pe BOLOJAN din cauza schimbărilor la Pilonul II: „Contribuţiile, confiscate și date pe mâna unor firme străine”

Petrișor Peiu îl desființează pe BOLOJAN din cauza schimbărilor la Pilonul II: „Contribuţiile, confiscate și date pe mâna unor firme străine”

Ruxandra Radulescu
08 aug. 2025, 10:54, Știri politice
Petrișor Peiu îl desființează pe BOLOJAN din cauza schimbărilor la Pilonul II:
Analistul economic Petrișor Peiu, despre creșterea economică a României

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a transmis o critică virulentă la adresa premierului Ilie Bolojan din cauza modificărilor pe care guvernul le pregătește pentru Pilonbul II și III de pensie. Senatorul acuză că cele „171 de miliarde de lei, contribuţiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern şi date pe mâna unor firme, cele mai multe străine”. 

Petrișor Peiu este de părere că prin modificările pregătite de guvern și care vor afecta Pilonul II și III de pensii private, „statul nu va câştiga nimic”. Senatorul susține că pein plata eșalonată a pensiilor guvernul ar urmări ca „un grup de firme să facă profituri uriașe”, măsură pe care o consideră „antidemocratică şi anticapitalistă”.

„171 de miliarde de lei, contribuţiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern şi date pe mâna unor firme, cele mai multe străine, care vor realiza profituri uriaşe doar pentru că vor primi banii celor 8,3 milioane de nefericiţi. Statul nu va câştiga nimic, deficitul bugetar nu are nicio legătură cu asta.

Pur şi simplu, infama coaliţie pentagonală PNL-PSD-USR-UDMR-minorităţi a decis, fără să îi întrebe pe cei 8,3 milioane de proprietari ai contribuţiilor acumulate din Pilonul II, că aceştia nu au dreptul să şi-i administreze singuri la pensie, iar în locul lor să decidă statul un grup de firme care să facă profituri uriaşe doar din plata eşalonată a banilor respectivi.

Acum, atenţie cine sunt acele firme: societăţi de asigurare, nu mai e niciuna românească, actualii administratori de fonduri din Pilonul II, nicio firmă românească, dar şi unele firme „de plată a pensiilor”.

Auzi, invenţie la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor! Această măsură este fix în logica antidemocratică şi anticapitalistă prin care aceleaşi partide au hotărât să plătească eşalonat banii pentru salariile restante sau banii pentru despăgubirile celor furaţi de acelaşi stat, inclusiv cei decişi prin hotărâri judecătoreşti.

PSD-PNL-UDMR-USR-minorităţi, luaţi mâinile de pe banii românilor! Lăsaţi naţiunea asta în pace!”, a declarat Petrişor Peiu, senator AUR.

Autorul recomandă:

Citește și

SURSE EXCLUSIV PSD pune presiune pe premierul Ilie Bolojan. Social-democrații pregătesc un „mesaj mai dur”
11:32
PSD pune presiune pe premierul Ilie Bolojan. Social-democrații pregătesc un „mesaj mai dur”
BREAKING NEWS Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, după 10 zile de la ajungerea documentului la Palatul Cotroceni
11:00
Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, după 10 zile de la ajungerea documentului la Palatul Cotroceni
POLITICĂ Controale la METROREX/Ciprian Șerban: „Sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control MTI, 24 de inspectori ASFR și 6 inspectori ITM București”
10:54
Controale la METROREX/Ciprian Șerban: „Sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control MTI, 24 de inspectori ASFR și 6 inspectori ITM București”
POLITICĂ Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că „România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, în contextul amenințărilor hibride
10:41
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că „România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, în contextul amenințărilor hibride
POLITICĂ Tensiuni în Coaliție/Sorin Grindeanu: „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni”
09:30
Tensiuni în Coaliție/Sorin Grindeanu: „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni”
ANALIZĂ EXCLUSIV Austeritatea merge cu motoarele turate! Coaliția a pus ochii pe AVEREA românilor și ia în calcul triplarea impozitelor! Vezi câți bani poți să pierzi!
07:00
Austeritatea merge cu motoarele turate! Coaliția a pus ochii pe AVEREA românilor și ia în calcul triplarea impozitelor! Vezi câți bani poți să pierzi!
Mediafax
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Evz.ro
Weekend de foc: Temperaturi record și nopți tropicale. Harta caniculei
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
POST MALONE, în premieră în România, la UNTOLD X! Superstarul global a ajuns deja la Cluj. Unde a mers prima dată și cum a fost surprins pe străzile orașului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce le place pisicilor să doarmă pe oameni?
EXTERNE Gruparea militantă Hamas îl acuză pe Netanyahu că „își sacrifică OSTATICII” pentru propriile interese/ „Fâșia Gaza va rămâne fermă în fața ocupației” 
11:25
Gruparea militantă Hamas îl acuză pe Netanyahu că „își sacrifică OSTATICII” pentru propriile interese/ „Fâșia Gaza va rămâne fermă în fața ocupației” 
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „USR pune mâna pe putere pas cu pas”
11:15
Ion Cristoiu: „USR pune mâna pe putere pas cu pas”
ACTUALITATE Scene interzise de amor în Iași. Doi amanți și-au dat întâlnire lângă un supermarket, au renunțat la haine și au trecut la fapte în văzul tuturor
11:09
Scene interzise de amor în Iași. Doi amanți și-au dat întâlnire lângă un supermarket, au renunțat la haine și au trecut la fapte în văzul tuturor
ACTUALITATE Mesajul transmis de Familia Regală a României, după moartea Rodicăi Coposu, sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu
10:54
Mesajul transmis de Familia Regală a României, după moartea Rodicăi Coposu, sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „N-ai cum să înțelegi USR-iștii, sunt talibanii Europei”
10:53
Victor Ponta: „N-ai cum să înțelegi USR-iștii, sunt talibanii Europei”
ACTUALITATE Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei dacă nu țin cont de un detaliu
10:45
Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei dacă nu țin cont de un detaliu