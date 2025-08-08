Petrișor Peiu îl desființează pe BOLOJAN din cauza schimbărilor la Pilonul II: „Contribuţiile, confiscate și date pe mâna unor firme străine”

Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a transmis o critică virulentă la adresa premierului Ilie Bolojan din cauza modificărilor pe care guvernul le pregătește pentru Pilonbul II și III de pensie. Senatorul acuză că cele „171 de miliarde de lei, contribuţiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern şi date pe mâna unor firme, cele mai multe străine”.

Petrișor Peiu este de părere că prin modificările pregătite de guvern și care vor afecta Pilonul II și III de pensii private, „statul nu va câştiga nimic”. Senatorul susține că pein plata eșalonată a pensiilor guvernul ar urmări ca „un grup de firme să facă profituri uriașe”, măsură pe care o consideră „antidemocratică şi anticapitalistă”.

„171 de miliarde de lei, contribuţiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern şi date pe mâna unor firme, cele mai multe străine, care vor realiza profituri uriaşe doar pentru că vor primi banii celor 8,3 milioane de nefericiţi. Statul nu va câştiga nimic, deficitul bugetar nu are nicio legătură cu asta.

Pur şi simplu, infama coaliţie pentagonală PNL-PSD-USR-UDMR-minorităţi a decis, fără să îi întrebe pe cei 8,3 milioane de proprietari ai contribuţiilor acumulate din Pilonul II, că aceştia nu au dreptul să şi-i administreze singuri la pensie, iar în locul lor să decidă statul un grup de firme care să facă profituri uriaşe doar din plata eşalonată a banilor respectivi.

Acum, atenţie cine sunt acele firme: societăţi de asigurare, nu mai e niciuna românească, actualii administratori de fonduri din Pilonul II, nicio firmă românească, dar şi unele firme „de plată a pensiilor”.

Auzi, invenţie la guvernul Bolojan: firme de plată a pensiilor! Această măsură este fix în logica antidemocratică şi anticapitalistă prin care aceleaşi partide au hotărât să plătească eşalonat banii pentru salariile restante sau banii pentru despăgubirile celor furaţi de acelaşi stat, inclusiv cei decişi prin hotărâri judecătoreşti.

PSD-PNL-UDMR-USR-minorităţi, luaţi mâinile de pe banii românilor! Lăsaţi naţiunea asta în pace!”, a declarat Petrişor Peiu, senator AUR.

