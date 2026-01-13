Prima pagină » Actualitate » Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali

Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali

13 ian. 2026, 09:39, Actualitate
Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali

Mai mulți români au ales să plece în străinătate, pentru un trai mai bun. O familie, de pildă, a dat lovitura în Germania cu o afacere. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali.

O familie de români a reușit să dea lovitura cu o afacere, în Germania. Conaționalii au ales să părăsească România și să înceapă o nouă viață, într-un alt stat european. Zis și făcut. Au plecat peste hotare, stabilindu-se în Nuremberg, acolo unde au și deschis afaceri.

Afaceri românești în Nuremberg

Acolo, de exemplu, locuiește o comunitate de 45.000 de români. De altfel, două localuri emblematice din comunitate sunt deținute de cetățeni români. Tiberiu Dulgheriu deține în centrul orașului Nuremberg un restaurant pe care îl moștenise de la unchiul lui. Jumătate de meniu este bavarez, iar jumătate românesc. Nu lucrează singur, ci alături de soția lui și de alți membri ai familiei. Deținerea și întreținerea unei afaceri nu este tocmai ușoară, însă statul îi ajută pe cetățeni datorită predictibilității costurilor.

„În ’93 am luat primul restaurant, era în altă parte, în alt cartier al orașului. Acolo veneau 90% numai români. După aceea am prins posibilitatea de a deschide în cetate, în centrul orașului, un restaurant cu specific românesc și francon”, a povestit Nelu Mocanu, fostul proprietar al restaurantului, pentru Știrile ProTV.

Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali

Mezelurile fabricate de o familie de români sunt consumate în Germania / foto: Shutterstock

Altfel, o altă familie de români deține una dintre cele mai vechi mezelării din Nuremberg (a treia generație). Totuși, cel de-al doilea proprietar al afacerii, Harald Hubbes, însă supraveghează afacerea. De altfel, mezelurile produse în fabrica din Nuremberg sunt consumate în toată Germania.

„Când am preluat de la socru mezelăria, a trebuit să îi arăt că și eu pot produce. Și am trimis probe în diferite expoziții. Și acolo au câștigat premii de la bun început cu medalii de aur”, a povestit Harald Hubbes.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
10:42
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
TURISM De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
10:24
De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
TAXE Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
10:05
Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
SPORT Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
09:44
Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
ULTIMA ORĂ Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”
09:30
Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”
SPORT Florin Cernat, aproape de prima „lovitură” la FCSB. Transferul cu care noul director sportiv le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica
09:05
Florin Cernat, aproape de prima „lovitură” la FCSB. Transferul cu care noul director sportiv le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Astronomii au calculat momentul în care vom putea vedea o supernovă de pe Pământ
TURISM Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
10:42
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
EXTERNE Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
10:20
Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
10:00
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
ANALIZA de 10 „Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
10:00
„Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
SPORT Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
09:44
Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
EXTERNE Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
09:28
Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe