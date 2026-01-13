Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali

Mai mulți români au ales să plece în străinătate, pentru un trai mai bun. O familie, de pildă, a dat lovitura în Germania cu o afacere. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali.

O familie de români a reușit să dea lovitura cu o afacere, în Germania. Conaționalii au ales să părăsească România și să înceapă o nouă viață, într-un alt stat european. Zis și făcut. Au plecat peste hotare, stabilindu-se în Nuremberg, acolo unde au și deschis afaceri.

Afaceri românești în Nuremberg

Acolo, de exemplu, locuiește o comunitate de 45.000 de români. De altfel, două localuri emblematice din comunitate sunt deținute de cetățeni români. Tiberiu Dulgheriu deține în centrul orașului Nuremberg un restaurant pe care îl moștenise de la unchiul lui. Jumătate de meniu este bavarez, iar jumătate românesc. Nu lucrează singur, ci alături de soția lui și de alți membri ai familiei. Deținerea și întreținerea unei afaceri nu este tocmai ușoară, însă statul îi ajută pe cetățeni datorită predictibilității costurilor.

„În ’93 am luat primul restaurant, era în altă parte, în alt cartier al orașului. Acolo veneau 90% numai români. După aceea am prins posibilitatea de a deschide în cetate, în centrul orașului, un restaurant cu specific românesc și francon”, a povestit Nelu Mocanu, fostul proprietar al restaurantului, pentru Știrile ProTV.

Altfel, o altă familie de români deține una dintre cele mai vechi mezelării din Nuremberg (a treia generație). Totuși, cel de-al doilea proprietar al afacerii, Harald Hubbes, însă supraveghează afacerea. De altfel, mezelurile produse în fabrica din Nuremberg sunt consumate în toată Germania.

„Când am preluat de la socru mezelăria, a trebuit să îi arăt că și eu pot produce. Și am trimis probe în diferite expoziții. Și acolo au câștigat premii de la bun început cu medalii de aur”, a povestit Harald Hubbes.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ