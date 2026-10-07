Doi români, în stare critică după o explozie într-un bloc din Bergamo. O femeie are arsuri pe 90% din corp / Ipotezele anchetatorilor

Un cuplu de români se află în stare critică la spitale din Milano și Verona, după o explozie puternică care a distrus un imobil din Bergamo, informează g4media.

Pompierii au descoperit conducta de gaz desfăcută în casa celor doi români. Procurorii italieni anchetează cazul sub aspectul infracțiunilor de accident din culpă, luând în calcul atât un accident casnic, cât și un gest deliberat.

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În interiorul apartamentului de la mezanin, cel locuit de cuplul român, unde s-a produs deflagrația, tehnicienii din cadrul Nucleului de investigații (Niat) al pompierilor au descoperit conducta de gaz desfăcută.

Parchetul din Bergamo analizează toate scenariile posibile. De la un gest extrem provocat de o situație de profundă disperare, la un accident tragic legat de o încercare de amator de a repara instalația.

Dosarul se încadrează între două posibile tipuri de infracțiuni: acțiune deliberată sau accident din culpă.

Starea românilor rămâne gravă

Pe lângă cuplul de români, au fost acordate primele ajutoare cu cod galben unei femei de 62 de ani și unui bărbat de 50 de ani, duși la spitalul din Seriate, precum și unui bărbat de 30 de ani la spitalul Papa Ioan al XXIII-lea.

Două femei, de 57, respectiv 99 de ani, au fost transportate la spitalul Gavazzeni cu cod verde.

Doi bărbați, de 74 și 57 de ani, nu au avut nevoie de transport la spital.

Starea românilor, implicați în explozie, rămâne foarte gravă. Femeia se află în stare critică la Centrul pentru arși gravi al spitalului Niguarda din Milano, cu arsuri pe 90% din suprafața corpului, în timp ce bărbatul, de meserie muncitor, este internat la spitalul din Verona cu leziuni pe jumătate din corp.

Românii se înțelegeau bine cu vecinii

Cei doi români își plăteau chiria în mod regulat și erau oameni liniștiți. Cuplul are doi copii cu care întrețineau relații rare și că femeia suferea de ceva vreme de probleme personale care o determinau să stea tot timpul în casă.

Unii martori ar fi spus că i-au văzut înainte de explozie și că păreau ușor confuzi. În următoarele ore, printre alte persoane, anchetatorii îi vor audia și pe patronul bărbatului, cât și pe medicul de familie, transmite sursa citată.

Sursa foto: Il Giorno