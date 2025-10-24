Doi turiști din Miercurea Ciuc, recuperați după 10 ore după ce au au rămas BLOCAȚI pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii

Doi turiști din Miercurea Ciuc au rămas blocați pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii, joi noaptea, fiind recuperați de salvamontiștii din Zărnești, județul Brașov, după o misiune care a durat 10 ore.

„Aseară, în jurul orei 20:30, am fost solicitați prin 112 să intervenim pentru găsirea și evacuarea din masiv a doi turiști din Miercurea Ciuc, care au încercat coborârea pe traseul marcat cu triunghi roșu din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii. Pentru noi, faptul că cei doi și-au încercat norocul forțând o coborâre directă – care, evident, s-a încheiat deasupra peretilor din Padina lui Raie, într-o zonă cu vegetație foarte deasă și fără o explicație rațională – a făcut ca acțiunea să fie extrem de dificilă. A trebuit să urcăm până în Vârful Ascuțit, apoi, pas cu pas, să urmărim urmele, fie alunecate, fie pășite, pe zăpadă, în coborâre prin versantul vestic al masivului Piatra Craiului”, transmite Salvamont Zărnești.

Cei doi „temerari”, așa cum îi descriu salvamontiștii, au fost găsiți vineri, în jurul orei 02:30, singura soluție fiind „urcarea înapoi spre vârf și retragerea prin Padinile Frumoase.”

„Această acțiune putea avea un deznodământ tragic: lipsa semnalului GSM sau descărcarea bateriilor telefoanelor ar fi însemnat, cel mai probabil, dispariția lor în acest masiv plin de labirinturi, unde, în condițiile date, nu am fi reușit niciodată să îi mai găsim. La acest scenariu se adaugă și echipamentul lor rudimentar, potrivit doar pentru sezonul de vară și deloc pentru condițiile de acum”, au mai precizat salvamontiștii.

Prin echipament „rudimentar”, salvamontiștii s-au referit la un turist care purta pungi de plastic în jurul tibiei, folosite drept parazăpezi, scrie Adevărul.

„În speranța că vom reuși să găsim o formă de comunicare eficientă cu iubitorii muntelui, revenim la acele cuvinte care ar trebui mereu avute în minte: Atenție / Prudență / Renunțare. Acest caz, încheiat la ora 6:30, după 10 ore intense, pe timp de noapte, în versantul vestic din Parcul National Piatra Craiului, rămâne o lecție importantă pentru toți cei care aleg muntele fără pregătirea necesară”, au scris cei de la Salvamont Zărnești.

O tânără de 29 de ani a murit după ce a alunecat într-o prăpastie

Recent, o femeie de 29 de ani a căzut de la 250 de metri înălțime, în timp ce se afla într-o excursie în grup în Parcul Național Piatra Craiului.

„Pe 18 octombrie 2025, în jurul orei 13:30, am primit un apel prin care se anunța alunecarea și dispariția vizuală a unei persoane de sex feminin, în vârstă de 29 de ani, în versantul vestic din Parcul National Piatra Craiului. În urma unui filmuleț primit ulterior, care surprindea zona în care se aflau cei trei turiști din grupul din care făcea parte și persoana în cauză, precum și a coordonatelor transmise, ne-am dat seama că ne confruntăm cu un caz aproape similar cu cel precedent — tot în Brâul de Mijloc (partea sudică), în condiții de iarnă instalată și vizibilitate foarte redusă”, au transmis, atunci, tot reprezentanții Salvamont Zărnești într-o postare pe rețelele de socializare.

Salvamontiștii îi avertizează pe turiști că „turele «bizare», preluate de pe un track de ceas sau telefon, fără echipament adecvat și experiență montană reală, pot avea consecințe tragice”.

FOTO – Caracter ilustrativ: Facebook/Salvamont Zărnești