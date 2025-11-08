Prima pagină » Actualitate » Doliu în familia TOP GEAR! Fostul prezentator Quentin Willson a murit la 68 de ani

08 nov. 2025, 18:35, Actualitate
Quentin Willson, fost prezentator al emisiunii automobilistice Top Gear, a murit la vârsta de 68 de ani.

Quentin Willson, care a găzduit și show-ul Fifth Gear, a murit după ce a pierdut lupta cu cancerul pulmonar, a confirmat familia acestuia, potrivit The Sun.

Cine a fost Quentin Willson

Quentin a fost o personalitate în lumea Automotive și s-a făcut remarcat în anii 1990, în calitate de prezentator al emisiunii Top Gear.

Cunoștințele sale în domeniul auto au rezonat cu fanii de pretutindeni.

Willson a găzduit și Fifth Gear, o altă emisiune de succes din domeniul auto. După ce a renunțat la televiziune, acesta s-a dedicat jurnalismului și a continuat să scrie articole și să ofere opinii avizat despre mașini.

Starul britanic a participat, în 2004, la concursul Strictly Come Dancing, unde a obținut cel mai slab scor din istoria acestui show BBC.

În momentul de vârf al carierei sale profesionale, Quentin a adunat o avere de 2 milioane lire sterline, datorită succesului din televiziune și a expertizei sale în domeniul auto, mai scrie tabloidul britanic.

