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Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”

Flavius Niculescu
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
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Reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD), condus de Sorin Grindeanu, au emis vineri, 9 octombrie, un comunicat de presă prin care îi solicită liderului Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, să renunțe la funcția de președinte al partidului, după motivarea publicată de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), din care reiese că fostul primar al Timișoarei se afla, în mod „conștient și deliberat”, într-un conflict de interese la nivel administrativ. În comunicat, social-democrații transmit, printre altele, că „Fritz și USR și-au compromis total dreptul de a se mai erija ca instanțe morale ale politicii românești”.

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Dominic Fritz a știut că fapta sa este ilicită și că există un conflict de interese, așa cum a știut și sponsorul său de campanie

Comunicatul emis de reprezentanții PSD este intitulat „În urma motivării deciziei ÎCCJ, condamnatul Fritz are obligația morală de a renunța la funcția de președinte USR și la sinecura de mii de euro de partid” și expune următoarele puncte de vedere:

„PSD consideră că motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție îl obligă moral și politic pe condamnatul Dominic Fritz să renunțe la funcția de președinte USR. Prin această condamnare, motivată temeinic de Înalta Curte, Fritz și USR și-au compromis total dreptul de a se mai erija ca instanțe morale ale politicii românești.

Totodată, motivarea instanței reclamă deschiderea unei cercetări penale pentru abuz în serviciu, împotriva prefectului de Timiș care a încercat să-l scape pe Fritz de răspunderea legală. Instanța argumentează în detaliu că sancțiunea aplicabilă în cazul lui Dominic Fritz este interdicția de a mai ocupa funcții publice pe o perioadă de 3 ani, nu doar o amendă simbolică, așa cum a dispus prefectul.

Instanța a demonstrat, dincolo de orice dubiu, că președintele USR a luat o „decizie conștientă și deliberată” când și-a exercitat funcția publică pentru a-și servi clientela politică. Instanța a arătat că referatul de aprobare semnat de Fritz pentru proiectul ce îl favoriza pe sponsorul său din campanie „exprimă manifestarea de voință a autorității executive de a-și însuși proiectul și de a-l supune votului consiliului local”. Deci, Dominic Fritz a știut că fapta sa este ilicită și că există un conflict de interese, așa cum a știut și sponsorul său de campanie, care, în calitate de consilier local la Primăria Timișoara, s-a abținut de la vot când a fost aprobat proiectul ce îl favoriza”, au transmis social-democrații.

Sorin Grindeanu și Dominic Fritz | Sursa foto: Mediafax

„Dacă mai are un strop de demnitate, Dominic Fritz ar trebui să renunțe la sinecura de la partid și să își caute de lucru în mediul privat

Cea mai rușinoasă apărare a fostului primar al Timișoarei a fost că fapta sa nu ar fi fost prea gravă, în raport cu beneficiul sponsorului său, cerând instanței să o treacă cu vederea. Însă, Înalta Curte a arătat că „interdicția de mai ocupa funcții eligibile pe o durată de trei ani, nu este, în principiu, disproporționată în raport cu obiectivul combaterii corupției instituționale, având în vedere gravitatea atingerii aduse interesului public care rezultă din actele de corupție și din conflictele de interese”.

Din textul motivării se mai poate observa obsesia de a obține funcții publice a fostului primar din Timișoara. Este relevantă în acest sens tentativa sa de a obține clemența instanței, pe motiv că își dorește să candideze la alegerile prezidențiale din 2030 și la alte scrutine care vor mai avea loc până atunci. Instanța i-a arătat lui Fritz că ar fi trebui să țină cont de aspirațiile sale electorale atunci când a comis fapta ilicită pentru că „această imposibilitate [de a mai ocupa funcții eligibile] constituie o consecință inerentă și previzibilă pentru orice persoană care, exercitând o funcție publică eligibilă, acționează în condiții de conflict de interese.” Instanța i-a mai sugerat fostului primar că funcțiile publice nu reprezintă singurele surse din care poate obține câștiguri  personale, arătând că „interdicția nu-i îngrădește dreptul la muncă al recurentului, care își păstrează posibilitatea de a desfășura activități profesionale în mediul privat”.

Așadar, dacă mai are un strop de demnitate, Dominic Fritz ar trebui să renunțe la sinecura de la partid, plătită cu mii de euro din banii de subvenție ai USR și să își caute de lucru în mediul privat, unde lucrează din greu mulți dintre votanții pe care i-a înșelat”, mai punctează reprezentanții PSD în comunicatul de presă.

Sorin Grindeanu și Dominic Fritz | Sursa foto: Mediafax

Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii

Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei deoarece a semnat un document oficial prin care a susținut aprobarea unui proiect urbanistic de care putea beneficia financiar un om care îi împrumutase bani pentru campania electorală.

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au considerat că Fritz trebuia să se retragă din acea procedură, tocmai pentru că avea o datorie față de persoana interesată de proiect.

„A acționat în deplină cunoștință a calității de debitor față de creditorul beneficiar indirect al actului, calitate declarată public în declarația de avere”, este precizat în motivarea Instanței.

Instanța nu a stabilit că Fritz a primit mită, că a furat bani sau că a produs un prejudiciu Primăriei Timișoara, ci că a încălcat legea privind conflictul de interese administrativ, ceea ce atrage consecințe asupra mandatului. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

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