Prima pagină » Justiție » Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii

Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii

Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
Dominic Fritz, liderul USR / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei deoarece a semnat un document oficial prin care a susținut aprobarea unui proiect urbanistic de care putea beneficia financiar un om care îi împrumutase bani pentru campania electorală. Înalta Curte de Casație și Justiție a considerat că Fritz trebuia să se retragă din acea procedură, tocmai pentru că avea o datorie față de persoana interesată de proiect. „A acționat în deplină cunoștință a calității de debitor față de creditorul beneficiar indirect al actului, calitate declarată public în declarația de avere… N-a semnat referatul din eroare, ci, conform propriei mărturisiri, pentru a asigura continuitatea procedurii, ceea ce denotă o decizie conștientă și deliberată”, scrie în motivarea judecătorilor. Instanța nu a stabilit că Fritz a primit mită, că a furat bani sau că a produs un prejudiciu Primăriei Timișoara ci că a încălcat legea privind conflictul de interese administrativ, ceea ce atrage consecințe asupra mandatului.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În campania electorală din 2020, Dominic Samuel Fritz a primit un împrumut de la arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR în Consiliul Local Timișoara, pentru finanțarea campaniei sale. La 2 noiembrie 2020, după ce a devenit primar, Fritz a semnat un referat de aprobare pentru un Plan Urbanistic Zonal, pregătind astfel continuarea procedurii de adoptare a acestuia de către Consiliul Local. Firma care elaborase documentația urbanistică era RD Sign SRL, societate în care Răzvan Negrișanu era asociat și angajat. Prin aprobarea PUZ-ului, firma putea obține un avantaj economic, iar Negrișanu putea beneficia indirect de acesta. La momentul semnării, Fritz încă avea juridic calitatea de datornic al lui Negrișanu. Prin urmare, instanța a considerat că exista un conflict între obligația de imparțialitate a primarului și relația sa financiară personală. Fritz trebuia să se abțină de la semnarea documentului și putea delega atribuția altcuiva. Motivarea integrală poate fi consultată AICI

ÎCCJ nu i-a acceptat apărarea primarului Fritz

Atât la fond, cât și la recurs, Fritz s-a apărat, pretinzând că proiectul de Hotărâre al Consiliului Local datează încă din 2017, fiind elaborat de fostul primar al Timișoarei, PNL-istul Nicolae Robu. Judecătorii au respins acest argument: semnătura sa nu era o simplă formalitate, ci reprezenta asumarea proiectului de către noul primar și un pas juridic relevant pentru continuarea procedurii. Fritz a mai susținut că nu a urmărit să-l favorizeze pe Negrișanu și că împrumutul electoral urma să fie rambursat prin Autoritatea Electorală Permanentă.

Dar ÎCCJ a stabilit că nu trebuie dovedită intenția de favorizare și nici obținerea efectivă a unui câștig financiar. Era suficient ca primarul să participe, cunoscând relația de împrumut, la o procedură care putea aduce un beneficiu creditorului său. Instanța a apreciat și că legătura creditorului cu documentația putea fi cunoscută prin verificarea acesteia. Mai mult, Negrișanu, care era și consilier local, s-a abținut de la votul privind acel PUZ, tocmai din cauza propriului conflict de interese, iar instanța a considerat că acest lucru confirma existența interesului său financiar.

Dominic Fritz a recunoscut în fața primei instanțe că a semnat referatul de aprobare pentru proiectul lui Robu din 2017 „pentru a arăta că schimbarea titularului funcţiei de primar nu a adus cu sine şi o revocare, expresă ori tacită, a referatului inițial”.

„Fritz a acționat în cunoștință de cauză”

Contrar susținerii recurentului că fapta ar fi lipsită de orice element de gravitate, Înalta Curte reține că acesta a acționat în deplină cunoștință a calității sale de debitor față de creditorul beneficiar indirect al actului, calitate declarată public în declarația de avere. Această cunoaștere distinge în mod fundamental situația sa de cea a unui ales care nu putea cunoaște existența conflictului. Recurentul nu a semnat referatul din eroare ori ca urmare a unei proceduri automate, ci, conform propriei mărturisiri, pentru a asigura continuitatea procedurii, ceea ce denotă o decizie conștientă și deliberată. Împrumutul electoral generează o dependență personală și politică de intensitate superioară unei datorii comerciale obișnuite, creditorul fiind cel care a finanțat campania prin care recurentul a ajuns în funcția publică pe care era chemat să o exercite cu imparțialitate. Abținerea creditorului de la vot, pe temeiul propriului conflict de interese, confirmă realitatea și intensitatea interesului patrimonial în cauză”, punctează ICCJ.

Înalta Curte îi atrage atenția lui Dominic Fritz că „un primar al unui municipiu reședință de județ își asumă, prin acceptarea mandatului, exigențe de conduită superioare celor aplicabile persoanelor care nu exercită funcții publice, iar actele sale sunt supuse unui control public intens”, iar un atare context îl obligă „să manifeste o vigilență sporită în privința oricărei situații apte să creeze măcar aparența unui conflict între interesul public și interesul său personal”.

În caz contrar, „prin crearea unei aparențe de părtinire ȋntr-un context de maximă vizibilitate publică şi prin atingerea adusă încrederii cetățenilor în imparțialitatea exercitării funcției de primar, fapta prezintă un element de gravitate intrinsec, decurgând din însăşi natura valorii sociale ocrotite de normele de integritate”, mai arată ICCJ.

Fritz a pierdut funcția de primar și are interdicție 3 ani ca să candideze

Dominic Fritz a mai susținut în instanță că „nu este doar primarul al municipiului Timișoara, funcție obținută în urma unor alegeri libera, ci și președintele unui important partid parlamentar”. Acesta a mai precizat în instanță că interdicția de trei ani l-ar împiedica să participe la alegerile locale și parlamentare din 2028, la cele europarlamentare din 2029 și la cele prezidențiale din 2030. Dominic Fritz a mai adăugat că primele alegeri la care ar putea participa ar fi cele din 2032, „ceea ce ar amplifica disproporția dintre efectele interdicției și semnificația juridică redusă a faptei”.

Înalta Curte a precizat că „este de acord că impactul interdicției asupra situației recurentului este unul real și sever: întreruperea unei cariere politice active,
blocarea posibilității de a candida pentru o succesiune de cicluri electorale, afectarea exercițiului funcției de lider al unui partid parlamentar și atingerea adusă reputației publice constituie consecințe semnificative”. Cu toate acestea, instanța a adăugat că Dominic Fritz nu își pierde dreptul la muncă și poate activa în sectorul privat.

Fostul primar poate lucra în mediul privat

Severitatea impactului nu rezidă exclusiv în imposibilitatea temporară de a candida la o funcție eligibilă”. Această imposibilitate constituie o consecință inerentă și previzibilă pentru orice persoană care, exercitând o funcție publică eligibilă, acționează în condiții de conflict de interese. Interdicția prevăzută de art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 este limitată în timp și nu îngrădește dreptul la muncă al recurentului, care își păstrează posibilitatea de a desfășura activități profesionale în mediul privat, precum și în funcții din domeniul public ce nu implică depunerea declarațiilor de avere și de interese potrivit art. 1 din lege. Impactul, deși sever sub aspect politic și al carierei elective, nu atinge, așadar, acel nivel de gravitate excepțională care, în concepția CJUE, ar putea justifica, în conjuncție cu absența oricărei gravități a faptei, înlăturarea sancțiunii”, scrie în motivare.

ÎCCJ a apreciat că fapta nu este lipsită de gravitate, deoarece un primar trebuie nu doar să fie imparțial, ci și să evite situațiile care creează îndoieli justificate asupra imparțialității sale. Judecătorii au recunoscut că sancțiunea îi afectează serios cariera politică, dar au considerat că nu există motive excepționale pentru înlăturarea interdicției.

Potrivit motivării, încetarea mandatului și interdicția temporară de 3 ani sunt consecințe prevăzute de lege pentru situația de conflict de interese definitiv constatată. ÎCCJ a respins definitiv contestația lui Fritz împotriva raportului ANI. Hotărârea nu este, prin ea însăși, un ordin administrativ de eliberare din funcție, ci stabilește definitiv situația juridică din care decurg aceste consecințe.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
08:26
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
FLASH NEWS Chirurg și fost manager al spitalului din Craiova, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după o intervenție care a cauzat moartea pacientului
23:45
Chirurg și fost manager al spitalului din Craiova, condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după o intervenție care a cauzat moartea pacientului
FLASH NEWS Alte zece persoane, reținute după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei
19:28
Alte zece persoane, reținute după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei
FLASH NEWS Bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a pus trupul într-o valiză ar fi susținut în fața anchetatorilor că nu a omorât-o pe tânără
18:56
Bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a pus trupul într-o valiză ar fi susținut în fața anchetatorilor că nu a omorât-o pe tânără
FLASH NEWS Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh în 2025, reținut din nou de DIICOT. Ar fi amenințat persoane de altă etnie cu acte de violență și cu distrugerea unui lăcaș de cult
18:00
Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh în 2025, reținut din nou de DIICOT. Ar fi amenințat persoane de altă etnie cu acte de violență și cu distrugerea unui lăcaș de cult
FLASH NEWS De ce a respins Curtea Constituțională sesizarea lui Ilie Bolojan cu privire la potențialul conflict dintre Guvern și Instanța Supremă. Ce argumente au invocat judecătorii. Reacția Înaltei Curți: „Statul de drept este imun la conjuncturi politice”
16:09
De ce a respins Curtea Constituțională sesizarea lui Ilie Bolojan cu privire la potențialul conflict dintre Guvern și Instanța Supremă. Ce argumente au invocat judecătorii. Reacția Înaltei Curți: „Statul de drept este imun la conjuncturi politice”
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Cancan.ro
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Babilonul chiar a fost primul oraș al lumii? Imnul pierdut descifrat după milenii
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
ECONOMIE Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
16:04
Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
16:03
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
EMISIUNI Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
15:54
Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
15:39
Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
ADVERTORIAL Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)
15:38
Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)
CONTROVERSĂ Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul
15:26
Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul

Cele mai noi

Trimite acest link pe