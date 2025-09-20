Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite cu Oana Țoiu

Luiza Dobrescu
20 sept. 2025, 12:16, Actualitate
 Șeful USR, Dominic Fritz, a reamintit, în conferința de sâmbătă, faptul că printre prioritățile politicii externe ale țării noastre se află impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite împreună cu ministrul de Externe, Oana Țoiu. 

România este atacată hibrid de Rusia și se impun noi sancțiuni asupra Kremlinului, din partea României. Ba mai mult, este nevoie și de un cadru legislativ prin intermediul căruia să poată fi aplicate și sancțiuni de natură penală în astfel de situații, a mai spus, sâmbătă, liderul USR, Dominic Fritz

Cea mai brutală, cea mai mare ingerință vine acuma din partea Rusiei și de aceea, inclusiv prin doamna ministru Țoiu, în perioada următoare, este timp să vorbim și despre înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Bineînțeles, împreună cu partenerii noștri europeni, dar și despre un cadru mai clar definit de consecințe penale pentru cei care ignoră aceste sancțiuni. Momentan, un astfel de cadru încă nu există în România și va trebui să creăm în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Fritz.

