Dominic FRITZ: ”Am vorbit de rău despre Sorin Grindeanu, timișorean de-al meu”

USR a validat, sâmbătă, în cadrul Congresului Național, alegerea lui Dominic Fritz ca președinte al partidului. Scorul a fost de 62% din totalul voturilor valabil exprimate. În discursul său, Dominic Fritz a vorbit despre momentul în care a ajuns membru al USR.

După validarea alegerii sale ca șef al USR, Dominic Fritz a rememorat evenimentele care au precedat intrarea sa în Uniunea Salvați România și cum a luat contact cu câțiva dintre liderii cărora, acum, le-a devenit șef de partid sau coleg de guvernare.

”Vă mulțumesc pentru încrederea voastră, pentru rezultat! În 31 ianuarie 2017, stăteam pe canapea, la Berlin, în apartamentul meu, am citit pe Facebook și am văzut că s-a dat un nou OUG care urma să arunce în aer lupta anticorupție în România. Am luat metroul către Ambasada României și am găsit acolo încă trei-patru români care, la fel, spontan, s-au întâlnit acolo.

În săptămânile care au urmat am revenit la Timișoara, am vorbit la un protest, era foarte frig, am vorbit de rău despre Sorin Grindeanu, premierul de atunci, timișorean de-al meu. Apoi am încercat să fac rost de numărul lui Vlad Voiculescu. Am dat de el și l-am ținut o oră la telefon, și am încercat să îl conving că trebuie să facem ceva.

Dacă mi-ar fi zis cineva atunci, în 2017, că o să dureze doar câțiva ani și o să fiu eu șeful lui Vlad Voiculescu și că o să negociez un guvern împreună cu Sorin Grindeanu, aș fi zis că e nebun. Dar iată că suntem aici și ce a părut atunci o imposibilitate, a devenit o realitate„, a povestit Dominic Fritz, sâmbătă, de la tribuna Congresului Național USR.