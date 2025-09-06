Donald Trump a afirmat că mai mulți ostatici reținuți în Fâșia Gaza de teroriștii Hamas ar putea fi MORȚI: „Sper că nu este adevărat”

Președintele american, Donald Trump, a afirmat vineri că mai mulți ostatici reținuți în Fâșia Gaza ar putea fi morți, avansând mai multe cifre diferite, dar și că Statele Unite se află în „negocieri ample” cu teroriștii Hamas, potrivit AFP și Reuters.

„S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud. Sper că nu este adevărat, dar există peste 30 de corpuri în aceste negocieri”, a declarat preşedintele SUA la Casa Albă, în cea de-a 700-a zi a războiului dintre Israel şi organizația teroristă Hamas.

Donald Trump a avansat mai întâi numărul de „aproximativ 38 de morţi – tineri şi frumoşi oameni morţi”, înainte de a aduce în discuţie numerele de 20 şi 30.

Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului efectuat de Hamas pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian, 47 sunt încă reținute în Gaza, dintre care 25 sunt decedate, conform armatei istraeliene.

„Suntem în negocieri ample cu Hamas”, a mai afirmat Donald Trump.

„Le spunem: Eliberaţi-i pe toţi imediat, eliberaţi-i pe toţi şi se vor întâmpla lucruri mult mai bune. Dar dacă nu îi eliberaţi pe toţi, situaţia va fi dificilă, va fi urât”, a mai continuat el.

Israelul și-a anunțat intenția de a ocupa orașul Gaza, pe care îl prezintă ca pe ultimul mare bastion al teroriștilor Hamas în enclava palestiniană.

Amintim că, atacul din 7 octombrie s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, conform unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale.

Represaliile militare israeliene au făcut cel puţin 64.300 de morţi în Gaza, majoritatea femei şi minori, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii din Gaza, controlat de organizația teroristă Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU.

