Prima pagină » Actualitate » Donald Trump a afirmat că mai mulți ostatici reținuți în Fâșia Gaza de teroriștii Hamas ar putea fi MORȚI: „Sper că nu este adevărat”

Donald Trump a afirmat că mai mulți ostatici reținuți în Fâșia Gaza de teroriștii Hamas ar putea fi MORȚI: „Sper că nu este adevărat”

06 sept. 2025, 10:13, Actualitate
Donald Trump a afirmat că mai mulți ostatici reținuți în Fâșia Gaza de teroriștii Hamas ar putea fi MORȚI: „Sper că nu este adevărat”
sursa foto: Hepta

Președintele american, Donald Trump, a afirmat vineri că mai mulți ostatici reținuți în șia Gaza ar putea fi morți, avansând mai multe cifre diferite, dar și că Statele Unite se află în negocieri ample” cu teroriștii Hamas, potrivit AFP și Reuters.

„S-ar putea ca unii să fi murit recent, din câte aud. Sper că nu este adevărat, dar există peste 30 de corpuri în aceste negocieri”, a declarat preşedintele SUA la Casa Albă, în cea de-a 700-a zi a războiului dintre Israel şi organizația teroristă Hamas.

Donald Trump a avansat mai întâi numărul de aproximativ 38 de morţi tineri şi frumoşi oameni morţi”, înainte de a aduce în discuţie numerele de 20 şi 30.

Dintre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului efectuat de Hamas pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian, 47 sunt încă reținute în Gaza, dintre care 25 sunt decedate, conform armatei istraeliene.

Suntem în negocieri ample cu Hamas”, a mai afirmat Donald Trump.

„Le spunem: Eliberaţi-i pe toţi imediat, eliberaţi-i pe toţi şi se vor întâmpla lucruri mult mai bune. Dar dacă nu îi eliberaţi pe toţi, situaţia va fi dificilă, va fi urât”, a mai continuat el.

Israelul și-a anunțat intenția de a ocupa orașul Gaza, pe care îl prezintă ca pe ultimul mare bastion al teroriștilor Hamas în enclava palestiniană.

Amintim că, atacul din 7 octombrie s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, conform unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale.

Represaliile militare israeliene au făcut cel puţin 64.300 de morţi în Gaza, majoritatea femei şi minori, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii din Gaza, controlat de organizația teroristă Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU.

Autorul recomandă:

Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul dreptDepartamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit

Donald TRUMP le cere liderilor europeni să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc

Citește și

ACTUALITATE Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit”
09:51
Donald Trump a semnat un ORDIN executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept ”Departamentul de Război”: „Cred că este un nume mult mai potrivit”
ACTUALITATE Mihai Fifor susține că oprirea construcției drumului Arad-Oradea este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului
09:31
Mihai Fifor susține că oprirea construcției drumului Arad-Oradea este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului
ACTUALITATE Transfăgărășanul, ÎNCHIS astăzi pentru o competiție de triatlon
09:19
Transfăgărășanul, ÎNCHIS astăzi pentru o competiție de triatlon
ACTUALITATE Ce a primit de mâncare o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Cum a reacționat când a văzut totul
09:05
Ce a primit de mâncare o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Cum a reacționat când a văzut totul
ACTUALITATE De teama disponibilizărilor anunțate de Ilie Bolojan, tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile consacrate
08:44
De teama disponibilizărilor anunțate de Ilie Bolojan, tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile consacrate
ACTUALITATE Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, județul Iași, unde se produceau huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare
08:28
Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, județul Iași, unde se produceau huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Cancan.ro
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Și-a lăsat amintirea pe scenă și a urcat spre cer. O mare actriță s-a stins așa cum a trăit: O lumină
Evz.ro
Cât te costă să îți înscrii copilul la afterschool. Sunt scumpe, dar foarte căutate
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
DECLARAȚIE ȘOC! Dorobanțu a recunoscut totul în fața lui Ahmed. Ce a putut să spună despre Manuela și Naomi a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Nimeni nu se gândea la așa ceva: „Hai să îți explic un lucru, l-am vorbit peste tot, numai aici nu”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Astronomii au aflat din ce colț al cosmosului a venit „semnalul Wow!” acum aproape 50 de ani
GÂNDUL GREEN Strategia Europeană pentru Reziliența Apei. 2022, 2023 și 2024, cei mai SECETOȘI ani din istoria recentă a României
09:30
Strategia Europeană pentru Reziliența Apei. 2022, 2023 și 2024, cei mai SECETOȘI ani din istoria recentă a României
SPORT Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”
08:33
Selecționerul Canadei jubilează: „E cea mai mare victorie obținută în Europa din istoria fotbalului canadian”
SPORT Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
08:18
Căpitanul naționalei Nicolae Stanciu și-a cerut scuze fanilor, după România – Canada, 0-3. Ce spune despre calificarea la CM 2026
ANALIZĂ Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă
08:00
Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă
METEO Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
07:52
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt