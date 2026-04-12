Reacția lui Trump, după eșecul delegației americane la negocierile din Pakistan: „Marina SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz"

Președintele american Donald Trump a oferit, duminică, prima reacție după eșecul delegației SUA la negocierile din Pakistan. Potrivit oficialului de la Casa Albă, „întâlnirea a decurs bine, s-a ajuns la un acord asupra majorității punctelor, dar singurul aspect care conta cu adevărat, cel NUCLEAR, a rămas nerezolvat.“

Marina SUA va începe de acum să blocheze „toate navele” care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz, a subliniat Trump.

„Începând de acum, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va demara procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz. La un moment dat, vom ajunge la o situație în care „TOȚI VOR AVEA DREPTUL SĂ INTRE, TOȚI VOR AVEA DREPTUL SĂ IASĂ”, dar Iranul nu a permis acest lucru, spunând pur și simplu: „S-ar putea să fie o mină undeva pe acolo”, despre care nimeni nu știe, în afară de ei. ACESTA ESTE UN ȘANTAJ LA SCARĂ MONDIALĂ, iar liderii țărilor, în special ai Statelor Unite ale Americii, nu se vor lăsa niciodată șantajați.“, asigură Trump pe Truth Social.

Președintele SUA mai spune că a dat instrucțiuni marinei americane să identifice și să oprească orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului.

„Am dat instrucțiuni Marinei noastre să caute și să intercepteze orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului. Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va beneficia de liberă trecere în marea liberă.“, a subliniat republicanul.

Statele Unite vor „începe să distrugă” minele pe care Iranul le-a amplasat în strâmtoare, a adăugat el.

„Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD! Iranul știe, mai bine decât oricine, cum să PUNĂ CAPĂT acestei situații care le-a devastat deja țara.“, adaugă oficialul.

Trump a avertizat că „suntem GATA DE ACȚIUNE”, și a adăugat că armata americană „va termina cu puținul care a mai rămas din Iran!”

„Marina lor a dispărut, Forțele Aeriene le-au dispărut, sistemele antiaeriene și radarele le sunt inutile, Khamenei și majoritatea „liderilor” lor sunt morți, totul din cauza ambiției lor nucleare.“, a mai spus Trump, precizând că blocada va începe în scurt timp și alte țări se vor implica în această blocadă.

„Iranului nu i se va permite să profite de acest act ilegal de șantaj. Ei vor bani și, mai important, vor arme nucleare. În plus, la momentul potrivit, suntem pe deplin „gata de acțiune”, iar armata noastră va termina cu puținul care a mai rămas din Iran!“, a mai scris Trump pe contul său de Truth Social.

 

Negocieri SUA-Iran: Vance anunță cum s-au desfășurat discuțiile de la Islamabad. Ce concesii „serioase“ era pregătit să facă Washingtonul

Negocierile dintre Iran și SUA încep cu stângul. Autoritățile de la Teheran denunță o „atmosferă plină de neîncredere, suspiciune şi îndoială”

CONTROVERSĂ Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
16:12
Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
CONTROVERSĂ Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
15:41
Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
RĂZBOI Israelul atacă în valuri în Liban. Sate întregi dispar de pe fața pământului, experții vorbesc de domicid
15:32
Israelul atacă în valuri în Liban. Sate întregi dispar de pe fața pământului, experții vorbesc de domicid
ECONOMIE Asaltul AI este de neoprit. Primul gigant global care trimite chatboții în cafenele și restaurante
14:58
Asaltul AI este de neoprit. Primul gigant global care trimite chatboții în cafenele și restaurante
FLASH NEWS Negocieri SUA-Iran: Vance anunță cum s-au desfășurat discuțiile de la Islamabad. Ce concesii „serioase“ era pregătit să facă Washingtonul
14:36
Negocieri SUA-Iran: Vance anunță cum s-au desfășurat discuțiile de la Islamabad. Ce concesii „serioase“ era pregătit să facă Washingtonul
FLASH NEWS Viktor Orbán a reacționat la datele privind prezența la vot. Ce înseamnă cifrele record pentru partidul condus de premierul maghiar
13:29
Viktor Orbán a reacționat la datele privind prezența la vot. Ce înseamnă cifrele record pentru partidul condus de premierul maghiar
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cercetătorii cred că ochii vertebratelor au fost inițial un singur ochi în vârful capului

