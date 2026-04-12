Reacția lui Trump, după eșecul delegației americane la negocierile din Pakistan: „Marina SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz“

Președintele american Donald Trump a oferit, duminică, prima reacție după eșecul delegației SUA la negocierile din Pakistan. Potrivit oficialului de la Casa Albă, „întâlnirea a decurs bine, s-a ajuns la un acord asupra majorității punctelor, dar singurul aspect care conta cu adevărat, cel NUCLEAR, a rămas nerezolvat.“

Marina SUA va începe de acum să blocheze „toate navele” care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz, a subliniat Trump.

„Începând de acum, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va demara procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz. La un moment dat, vom ajunge la o situație în care „TOȚI VOR AVEA DREPTUL SĂ INTRE, TOȚI VOR AVEA DREPTUL SĂ IASĂ”, dar Iranul nu a permis acest lucru, spunând pur și simplu: „S-ar putea să fie o mină undeva pe acolo”, despre care nimeni nu știe, în afară de ei. ACESTA ESTE UN ȘANTAJ LA SCARĂ MONDIALĂ, iar liderii țărilor, în special ai Statelor Unite ale Americii, nu se vor lăsa niciodată șantajați.“, asigură Trump pe Truth Social.

Președintele SUA mai spune că a dat instrucțiuni marinei americane să identifice și să oprească orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului.

„Am dat instrucțiuni Marinei noastre să caute și să intercepteze orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului. Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va beneficia de liberă trecere în marea liberă.“, a subliniat republicanul.

Statele Unite vor „începe să distrugă” minele pe care Iranul le-a amplasat în strâmtoare, a adăugat el.

„Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD! Iranul știe, mai bine decât oricine, cum să PUNĂ CAPĂT acestei situații care le-a devastat deja țara.“, adaugă oficialul.

Trump a avertizat că „suntem GATA DE ACȚIUNE”, și a adăugat că armata americană „va termina cu puținul care a mai rămas din Iran!”

„Marina lor a dispărut, Forțele Aeriene le-au dispărut, sistemele antiaeriene și radarele le sunt inutile, Khamenei și majoritatea „liderilor” lor sunt morți, totul din cauza ambiției lor nucleare.“, a mai spus Trump, precizând că blocada va începe în scurt timp și alte țări se vor implica în această blocadă. „Iranului nu i se va permite să profite de acest act ilegal de șantaj. Ei vor bani și, mai important, vor arme nucleare. În plus, la momentul potrivit, suntem pe deplin „gata de acțiune”, iar armata noastră va termina cu puținul care a mai rămas din Iran!“, a mai scris Trump pe contul său de Truth Social.

